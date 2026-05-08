Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diego MonzónDiamond FoundryRestos medievalesDJ aragonésINESucesos Zaragoza
instagramlinkedin
La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Los alumnos de una treintena de colegios de Oviedo conmemoran el día de Europa reivindicando el arte de tratar bien a su familia, amigos y compañeros

Los niños durante el inicio de la marcha de la ‘Amabilidá’

Los niños durante el inicio de la marcha de la ‘Amabilidá’ / Luisma Murias

Oviedo se llenó este viernes de «Amabilidá». Este es el lema elegido por Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de un término que se muestra como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario.

Bajo este paraguas, más de 2.500 niños pertenecientes a 34 colegios recorrieron las calles de la capital asturiana para conmemorar el Día de Europa –se celebra este sábado– y mostrar su apoyo a la ciudad en esta carrera que compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. La marcha partió de la plaza de la Catedral para concluir en la antigua fábrica de armas de La Vega que se convirtió en la factoría de la amabilidad con diferentes juegos y actividades para los niños. Al frente del recorrido estuvieron los alumnos del instituto Margarita Salas con una pancarta en la que reivindicaron que Oviedo tiene el arte de tratar bien.

También explicaron los estudiantes que «las personas más amables que conozco son mis padres, mi hermana, mis amigas y mis abuelos. Siempre me cuidan, me quieren y juegan conmigo», contó Ana Silva, alumna del colegio de las Dominicas. Al fren te de esta iniciativa se encuentra Rodolfo Sánchez quien reivindicó que «todo el trabajo hecho por profesores y artistas en los centros ha calado porque los niños se han involucrado en esta aventura que es ser Capital Europea de la Cultura en 2031».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  2. Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
  3. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  4. Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
  5. Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
  6. La única ventaja económica del descenso a Primera RFEF. El convenio de acreedores del Real Zaragoza se suspendería por 5 años
  7. El FC Barcelona se lleva a una de las mayores promesas de Aragón, un alevín de 11 años del Oliver
  8. El Real Zaragoza apuesta fuerte por el hispanoecuatoriano Diego Monzón

Clavijo insiste en que el crucero con hantavirus no debería desinfectarse en aguas de Canarias

El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"

El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Persecuciones, incautaciones y detenciones en la Operación Alfa-Lima contra el narco

Aragón ni reconoce ni abona las prestaciones vinculadas a los enfermos de ELA en estado avanzado

Aragón ni reconoce ni abona las prestaciones vinculadas a los enfermos de ELA en estado avanzado

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Operación Abisal de la Guardia Civil en el Atlántico canario, la mayor incautación de cocaína en un solo golpe policial.

Tracking Pixel Contents