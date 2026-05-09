Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, sobre la llegada del MV Hondius: "Estamos todos coordinados para que el barco esté aquí lo menos posible, entre 24 y 36 horas"
Autoridades regionales, estatales e internacionales se reúnen para definir “los últimos detalles” del operativo con el que desembarcarán a los pasajeros del buque
Claudia Morín
Tras la reunión entre representantes que tuvo lugar en la mañana de este sábado en el Puerto de Granadilla de Abona para gestionar la llegada del MV Hondius a la isla, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, señaló que “están todos alineados para que el barco esté fondeado el menor tiempo posible y con la mayor seguridad”. El tinerfeño, que fue el único que ofreció declaraciones tras el encuentro, detalló que está previsto que la operación dure entre 24 y 36 horas.
Suárez reiteró que durante el operativo no habrá ningún trabajador portuario y tampoco habrá actividad. Ni siquiera se permitirá la navegación por la zona, al menos hasta que se complete el desembarque y el resto de maniobras previstas, entre ellas el repostaje de combustible y el avituallamiento. “Solo estaremos prestando apoyo logístico”, aclaró.
Durante estos días, se han sucedido las reuniones para coordinar el operativo. En la última, que tuvo lugar esta mañana, afinaron “los últimos detalles” para que no quede ningún cabo suelto.
Sobre las protestas organizadas por trabajadores del puerto, el presidente resaltó que “aquellos que se manifiestan no son una representación de la plantilla”. Así, añadió que se han puesto en contacto con ellos y que les han trasladado todos los protocolos. “No solo aceptan las explicaciones, sino que además se han puesto a disposición de ayudar en el dispositivo”, afirmó.
Las condiciones de navegación son buenas, por lo que el crucero avanza a buen ritmo. Aún no está claro a qué hora llegará ni cuándo fondeará -se espera que sea con la primera luz del día, entre las 4:00 y las 6:00 horas-. Esta última será una decisión del capitán marítimo, según indicó Suárez, quien también resaltó que la llegada del buque “no tiene nada que ver con el fondeo”.
Una vez esté todo preparado para el desembarque, los españoles serán los primeros en salir hacia el aeropuerto. Tocarán tierra en el conocido como Muelle Rivera del Puerto, donde los estarán esperando las guaguas que los llevarán de forma directa al aeropuerto. Allí, un avión los trasladará hasta el hospital Gómez Ulla de Madrid.
Los pasajeros irán saliendo por nacionalidades y por volumen, es decir, los primeros en abandonar el barco serán los más numerosos y así sucesivamente. Siempre y cuando estén preparados los correspondientes aviones en el Aeropuerto de Tenerife Sur - Reina Sofía. “La bahía estará cerrada durante todo el día y hasta que concluya la evacuación de pasaje y tripulantes, no nos olvidemos de estos últimos”, destacó el presidente de la Autoridad Portuaria.
A la reunión que tuvo lugar en la mañana de este sábado acudió el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello; el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la directora de Protección Civil, Virginia Barcones; el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez; y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya.
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