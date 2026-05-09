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Brote vírico
Última hora del brote de Hantavirus, en directo | España afronta este fin de semana una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus
Investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante e identifican en Barcelona a una residente que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo
Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
La alicantina con sospecha de hantavirus será tratada Valencia si da positivo y pasará la cuarentena en Madrid si es negativa
La mujer de 32 años, ingresada en el hospital Sant Joan de Alicante como sospechosa de haber contraído el hantavirus, está pendiente de su PCR, cuyos resultados se conocerán como máximo el domingo, después del envío de la muestra al Centro Nacional de Microbiología. Esta información será clave y marcará el destino de la alicantina. Si da positivo y se confirma su contagio, se trasladará al hospital La Fe de València para tratar su enfermedad. Será concretamente a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), al ser el centro de referencia para tratar este tipo de enfermedades, aunque la sanidad valenciana cuenta con dos unidades de esta tipología. Si es negativa, se le repetirá una segunda PCR a las 24 horas y, en caso de descartar el contagio, se la trasladará al hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena de 42 días. Este es el tiempo decretado por el Gobierno.
La PCR de la alicantina con sospecha de hantavirus ya se encuentra en el Centro Nacional de Microbiología
La Conselleria de Sanidad remitió anoche al Centro Nacional de Microbiología la muestra tomada a la alicantina de 32 años con sospecha de hantavirustras tras haber viajado en el avión del que fue evacuada una persona que falleció posteriormente por hantavirus.
La paciente, de 32 años, también había viajado en el crucero MV Hondius y se ha convertido en la primera hospitalizada como sospechosa en España. Ahora permanece en una habitación de aislamiento con presión negativa en el hospital Sant Joan de Alicante. Según Sanidad, presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos.
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La OMC pide prudencia: "La ciudadanía necesita información clara"
La inquietud provocada por este brote tras la cercana pandemia del coronavirus ha impulsado mensajes de tranquilidad, como el de la Organización Médica Colegial de España (OMC) ha pedido serenidad y prudencia porque la situación no es comparable a la vivida durante la covid: "La ciudadanía necesita información clara, proporcional y basada en criterios médicos y científicos, evitando debates estériles", ha afirmado su presidente, Tomás Cobo.
Y esa inquietud parece haber llegado a los 14 españoles que, a través del Ministerio de Sanidad, han querido transmitir a la población que ellos no suponen ningún "riesgo para su salud" y que tienen "una cierta sensación de miedo por alguna de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada".
Navarra aclara que los navarros que viajaron en el crucero no estuvieron en contacto con los infectados
El Gobierno de Navarra ha precisado que los navarros que viajaron en el crucero MV Hondius no estuvieron en contacto con los pasajeros infectados por hantavirus.
El crucero no atracará: los pasajeros serán trasladados en lanchas
Para preservar la seguridad, el crucero no atracará y los cruceristas serán desembarcados en lanchas hasta el puerto, para ser trasladados en vehículos burbujas hasta el cercano aeropuerto -a tan solo 10 minutos- sin que haya contacto alguno con la población, y con todas las precauciones para los trabajadores implicados.
Un avión español trasladará a la base de Torrejón de Ardoz a los 14 pasajeros nacionales, que pasarán la cuarentena en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla, donde todo está dispuesto para hacer un seguimiento de posibles síntomas, ya que la atención sanitaria temprana es fundamental para tratar la infección de un virus que no tiene un tratamiento específico.
Dos ministros y el director de la OMS, al frente del operativo
De la complejidad de la operación da cuenta que la ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo.
La operación se ha desplegado cinco días después de que esta organización pidiera a España que acogiera en Canarias al buque afectado por un brote de la variante Andes de este virus, por el que han muerto tres personas, una de las cuales sigue a bordo.
La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo pero todo apunta a que se adelante y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca, fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde se instalará un puesto de mando para el seguimiento del protocolo.
Dos contactos asintomáticos localizados en Cataluña
Además de esta mujer en Alicante, hay otros dos contactos asintomáticos identificados que viajaron en ese mismo avión. Una de ellas es una mujer sudafricana que estuvo una semana en Barcelona antes de volver a su país y otra mujer que vive en Cataluña.
Posible caso en Alicante
Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida. Presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, y ha llegado a la habitación de la tercera planta donde está ingresada a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.
España afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus
España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Moderna sube 12% en bolsa al resurgir interés en estudio temprano de vacuna de hantavirus
La empresa biotecnológica estadounidense Moderna subió en bolsa este viernes un 12% al resurgir el interés en su estudio temprano de una vacuna para los hantavirus dado el impacto mediático del brote de esa infección en el crucero MV Hondius, que ha matado a tres personas.n Moderna, conocida por su vacuna contra la covid-19 que usa tecnología mRNA, ha realizado investigaciones iniciales sobre una vacuna para los hantavirus en coordinación con el Instituto de investigación médica del Ejército de EEUU para enfermedades infecciosas, según indicó la firma ayer a Bloomberg.
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