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Vídeo | Huelva despide con honores y emoción a los guardias civiles fallecidos al término de la misa funeral

Vídeo | Huelva despide con honores y emoción a los guardias civiles fallecidos al término de la misa funeral

Elías Luis Grao

Vídeo | Huelva despide con honores y emoción a los guardias civiles fallecidos al término de la misa funeral

Elías Luis Grao

Huelva
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La salida de los féretros de los guardias civiles fallecidos de la Iglesia de la Concepción de Huelva, donde se ha celebrado el funeral, ha dejado uno de los momentos más sobrecogedores de la jornada. En medio de un silencio cargado de emoción, han sonado primero el Himno de la Guardia Civil y, a continuación, “La muerte no es el final”, el himno tradicional de homenaje a los caídos en las Fuerzas Armadas y cuerpos militares españoles.

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