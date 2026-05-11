Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salidas extraescolaresNueva RomaredaTiempo ZaragozaReal ZaragozaCasademont ZaragozaHantavirus
instagramlinkedin

Alerta sanitaria

Un pasajero español del crucero MV Hondius aislado en el Gómez Ulla da positivo en hantavirus

El pasajero no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que en las próximas horas se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional

Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla.

Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla. / EFE

EFE

Madrid

Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanece aislado junto con los otros 13 cruceristas, que han dado negativo.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el pasajero no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que en las próximas horas se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional.

El paciente ha sido trasladado, tal y como contempla el protocolo, a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario.

Noticias relacionadas y más

Las pruebas PCR han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La discoteca de un pueblo de Zaragoza que solo duró dos fines semana: 'Fue una invasión, se agotó el agua y el tabaco de todo el lugar
  2. El inmenso dolor de Néstor Pérez, el segundo entrenador del Real Zaragoza: En el nombre del padre
  3. El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida, en directo: así va la vuelta de semifinales en el Príncipe Felipe
  4. Un histórico campo de fútbol de Zaragoza desaparecerá para convertirse en un tanque de tormentas
  5. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El mal del equipo se resume en la falta de contundencia en ambas áreas
  6. En concurso de acreedores y sin pagar la nómina a sus trabajadores: la difícil situación de una entidad financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza
  7. Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres
  8. El pueblo de Aragón con una preciosa laguna y un parque temático inspirado en cuentos infantiles

Mónica García, tras completarse el desembarco del 'MV Hondius': "Misión cumplida"

Un pasajero español del crucero MV Hondius aislado en el Gómez Ulla da positivo en hantavirus

Un pasajero español del crucero MV Hondius aislado en el Gómez Ulla da positivo en hantavirus

La oposición en Zaragoza pide al PP pide transparencia en la operación Romareda: "Ha habido un desfase"

La oposición en Zaragoza pide al PP pide transparencia en la operación Romareda: "Ha habido un desfase"

Ya hay fecha para la celebración del último debate del estado de la ciudad en Zaragoza antes de las elecciones municipales

Ya hay fecha para la celebración del último debate del estado de la ciudad en Zaragoza antes de las elecciones municipales

Azcón pide la dimisión de Alegría por la supuesta orgía en el Parador de Teruel: "Nos ha mentido a todos los aragoneses"

Azcón pide la dimisión de Alegría por la supuesta orgía en el Parador de Teruel: "Nos ha mentido a todos los aragoneses"

Susín tiende la mano a los sindicatos en plena tensión por la concertación del Bachillerato en Aragón

Susín tiende la mano a los sindicatos en plena tensión por la concertación del Bachillerato en Aragón

Que no cunda el pánico: aquí hay unos cuantos motivos para no perderte la edición física de This Is Fine: Maximum Cope

Que no cunda el pánico: aquí hay unos cuantos motivos para no perderte la edición física de This Is Fine: Maximum Cope
Tracking Pixel Contents