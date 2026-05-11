El segundo radar de tramo más largo de España ya está activo en la AP-68 a una hora de Zaragoza

La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue ampliando el control de velocidad en las carreteras españolas con sistemas cada vez más eficaces. Un claro ejemplo son los radares de tramo, que permiten vigilar largas distancias obligando a los conductores a mantener una velocidad constante durante decenas de kilómetros.

El radar de tramo más largo de España se encuentra en Castilla y León, donde se controlan 33 kilómetros seguidos de carretera. Le sigue un nuevo dispositivo que acaba de activarse en Navarra, con una distancia de 30 kilómetros de autovía, en uno de los ejes viarios que muchos zaragozanos utilizan en sus desplazamientos hacia el norte del país, a ciudades como Logroño o Bilbao.

Un tramo de 30 kilómetros a una hora de Zaragoza

Este radar de tramo se ubica en la AP-68, en sentido decreciente, entre los puntos kilométricos 115,027 y 84,483, de Cortes a Tudela. Es decir, el conductor que entra en el tramo a la altura de Cortes y se dirige hacia Tudela queda bajo vigilancia hasta que sale del recorrido controlado.

La DGT y el Gobierno de Navarra han defendido su instalación para reducir la siniestralidad en este tramo. Entre enero de 2022 y junio de 2025 se registraron 76 accidentes, de los cuales 19 causaron víctimas, con una persona fallecida, una herida grave y 25 heridas leves.

La A-68 antes de su apertura / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

De este modo, Navarra activa un gran radar de tramo en una carretera que acaba de asumir como propia y lo hace antes de culminar la transferencia que permitirá al Gobierno foral gestionar también la recaudación de las multas, a partir del 1 de julio de 2026.

¿Qué son los radares de tramo?

A diferencia de los radares fijos tradicionales, que miden la velocidad en un punto concreto de la carretera, los radares de tramo calculan la velocidad media de los vehículos entre dos puntos separados por varios kilómetros. Una cámara situada al inicio del tramo registra la matrícula del vehículo y la hora exacta de entrada, mientras que otra hace lo mismo al final del recorrido. Un sistema informático calcula el tiempo empleado en recorrer el tramo vigilado.

Si el tiempo invertido es inferior al mínimo compatible con la velocidad permitida, el sistema entiende que el vehículo ha superado el límite. De este modo, el viejo recurso de frenar o levantar el pie del acelerador justo antes de pasar por delante del radar no sirve de nada.

Un radar en una imagen de archivo / ANGEL DE CASTRO / ZAR_DIGITAL

Multas de hasta 600 euros y seis puntos

Las sanciones por exceso de velocidad van desde los 100 euros en los casos más leves --sin pérdida de puntos-- hasta los 600 euros y seis puntos del carnet en las situaciones más graves.

La DGT lleva años apostando por el radar como principal herramienta para reducir la mortalidad en las carreteras, con el radar de tramo como solución más efectiva y honesta. Actualmente, España cuenta con 149 radares de tramo gestionados por la DGT (sin contar los de comunidades con competencias propias como Cataluña, País Vasco o Navarra).

Aunque la mayoría controlan entre 1 y 5 kilómetros, la tendencia es a aumentar estas distancias. En la actualidad hay 16 radares de tramo que vigilan más de 11 kilómetros, y dos de ellos superan los 30 kilómetros.

Muchos vehículos circulando por un autopista / EFE

Cómo evitar este radar y ahorrarte un buen dinero

Como bien se refiere en la parte inicial del artículo, el segundo radar de tramo más largo de España se encuentra en la AP-68, una autopista por la que circulan miles de conductores en su camino hacia Logroño, Pamplona, Bilbao, Burgos y todo el norte del país. Una vía por la que se dejará de pagar su altísimo precio a partir de noviembre de 2026.

Para poder evitar este nuevo radar de tramo, los conductores zaragozanos pueden optar por no coger la AP-68 sino conducir por la A-68 hasta la altura de Tudela cuando se reenganchen a la autopista por la N-121 que une la localidad navarra con Tarazona pasando por Cascante. Se trata de un desvío de tan solo dos minutos en los que pasarás por el Hospital Santa María de Tudela antes de circular por el peaje. Aproximadamente, los conductores se ahorran cinco euros en su viaje si no entran al peaje en Alagón y lo hacen solo en Tudela.