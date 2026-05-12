El calendario escolar en Aragón para 2026-2027 ya es oficial: estas serán todas las vacaciones, festivos y puentes del próximo curso

El calendario escolar para el curso 2026-2027 ya es oficial en Aragón y confirma que la comunidad mantiene un modelo tradicional en la organización del curso académico, alejándose de otras autonomías que en los últimos años han optado por redistribuir los descansos escolares con pausas más frecuentes a lo largo del año. Mientras algunas regiones incorporan más descansos lectivos, en Aragón las vacaciones principales seguirán concentrándose en Navidad y Semana Santa, acompañadas de varios festivos y puentes repartidos durante el curso.

Los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria serán los primeros en regresar a las aulas, ya que las clases comenzarán el martes 8 de septiembre de 2026 y finalizarán el viernes 18 de junio de 2027, con un total de 176 días lectivos. Para los estudiantes de Bachillerato, el inicio del curso será el miércoles 9 de septiembre, mientras que la Formación Profesional presencial arrancará el jueves 10 de septiembre.

Varios alumnos en un comedor de Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Uno de los periodos de descanso más esperados será el de Navidad, que comprenderá desde la finalización de las actividades lectivas de la mañana del martes 22 de diciembre de 2026 hasta el miércoles 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Después llegará el segundo gran parón del curso con las vacaciones de Semana Santa, que se extenderán desde el jueves 25 de marzo hasta el viernes 2 de abril de 2027.

Cortos y escasos puentes

Más allá de estos periodos vacacionales, el calendario escolar aragonés también incorpora varios festivos nacionales y autonómicos que permitirán pequeños descansos durante el curso. No habrá clase el lunes 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional, el lunes 2 de noviembre, en sustitución del Día de Todos los Santos, el lunes 7 y martes 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada y el viernes 23 de abril, Día de Aragón.

Además, cada provincia contará con jornadas no lectivas propias. En Zaragoza, los estudiantes tendrán descanso los días 13 y 14 de octubre, lo que permitirá enlazar varios días consecutivos sin clase junto al festivo nacional del día 12 aprovechando unas Fiestas del Pilar que solo tendrán un fin de semana. También será no lectivo el 29 de enero por San Valero, el 5 de marzo por la Cincomarzada, consideradas ambas festividades locales. Tampoco se irá a clase el 3 de mayo de 2027 pudiendo enlazar un puente.

Ambientazo en la plaza del Pilar por San Valero / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

En Huesca, los días festivos escolares serán el 18 y 19 de febrero, además del 3 de mayo, mientras que en Teruel se mantendrán el 18 y 19 de febrero, junto al 26 de abril. A este calendario se sumarán, además, los dos festivos locales que determine cada ayuntamiento de Huesca y Teruel, ya que todavía no se han concretado .

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Así, Aragón mantiene para el próximo curso un calendario continuista, con una estructura muy similar a la de años anteriores y con las vacaciones tradicionales como eje principal del descanso escolar.