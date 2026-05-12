Madrid cuenta con un nuevo hospital con 'sello' aragonés: cirugía robótica, gestor personal de salud y 100 millones de inversión

La comunidad de Madrid cuenta con una nueva apuesta sanitaria privada, el Hospital Memorial Publio Cordón, un centro situado en Pozuelo de Alarcón. Apuesta por innovación médica y atención personalizada. Este proyecto tiene una inversión superior a los 100 millones de euros, el proyecto quiere ofrecer un modelo asistencial que combine alta tecnología, coordinación clínica y un trato más cercano al paciente.

El hospital ha sido promovido por la familia Cordón y se presenta como una de las incorporaciones más importantes al sector hospitalario privado en los últimos años. Su propuesta consiste en tener atención más compacta, en la que el paciente no tenga que gestionar por su cuenta el recorrido entre especialistas, pruebas o tratamientos.

Por eso, este hospital ha querido incorporar un sistema de acompañamiento individualizado mediante la figura de un coordinador sanitario personal, que se encarga de supervisar el itinerario de cada usuario, agilizar procesos y servir de enlace entre las distintas áreas médicas implicadas en su atención.

La estructura del hospital está compuesta por nueve unidades terapéuticas que agrupan las distintas especialidades para que sea más fácil tener una visión global de cada caso con el fin de facilitar una visión global de cada caso clínico. Esto busca mejorar la coordinación entre profesionales y reducir tiempos de espera.

Algo que este nuevo hospital quiere fomentar es el tiempo dedicado al paciente en consulta, ya que reniegan de los típicos modelos que tienen agendas muy ajustadas. Por eso quieren que las consultas tengan mayor margen de escucha y una explicación mucho mas detallada tanto de paciente como del médico.

Si hablamos de tecnología, el centro tiene una infraestructura quirúrgica avanzada con ocho quirófanos de cirugía mayor, incluyendo tres preparados para intervenciones robotizadas y un quirófano híbrido. Entre su equipamiento figura el sistema quirúrgico Da Vinci 5, diseñado para procedimientos de alta precisión y técnicas menos invasivas.

También cuenta con dos salas de endoscopia, un espacio para cirugía menor, ocho puestos de cuidados intensivos individuales, diez áreas de recuperación postoperatoria, 17 plazas de hospital de día quirúrgico y cerca de medio centenar de habitaciones de hospitalización.

Además de la actividad quirúrgica y hospitalaria, el centro ofrecerá urgencias durante las 24 horas, hospitalización domiciliaria y servicios complementarios orientados a facilitar la estancia y el acceso de pacientes y acompañantes, como un parking con capacidad para 600 vehículos.

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Con una plantilla inicial de 250 profesionales, el Hospital Memorial Publio Cordón inicia su aventura con la intención de abrirse paso en la creciente demanda de servicios sanitarios privados, donde la especialización médica, la calidad y el acompañamiento al paciente ganan cada vez más peso.