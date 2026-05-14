Buenas noticias para los nostálgicos del comic: el BOE confirma la acuñación de monedas de Mortadelo, Filemón y otros personajes del universo de Francisco Ibáñez

Los seguidores más nostálgicos del universo de Francisco Ibáñez están de enhorabuena. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que acuñará monedas conmemorativas de 1'5 euros con el rostro de varios de los personajes que dieron fama nacional e internacional al dibujante e historietista catalán, fallecido en julio de 2023 a los 87 años. La decisión se enmarca dentro del "homenaje" al creador, que este año habría cumplido 90 años, para así difundir el legado cultural del comic español "como expresión del ingenio y la identidad nacional", según se puede leer en la orden del BOE publicada este pasado martes.

La serie estará formada por 9 piezas circulares de 38 milímetros de diámetro y 26 gramos de peso. En el anverso de todas ellas estará grabado un autorretrato de Ibáñez junto a su firma, la leyenda España y el año de acuñación. En el reverso, junto al valor facial de la pieza (1'5 euros) se reproducirán las imágenes de varios de sus personajes creados durante su trayectoria artística: Mortadelo, Filemón, el profesor Bacterio, Rompetechos, Ofelia, Pepe Gotera, Superintendente Vicente, Otilio y el Botones Sacarino.

Una vez recogida la orden en el Boletín Oficial, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) acuñará un máximo de 10.000 unidades de cada una de las monedas, que se emitirán durante el segundo cuatrimestre de 2026, sin conocerse en estos momentos la fecha exacta. El precio de cada una de ellas será de 23,97 euros (IVA no incluido), que se venderán de manera individual o en colecciones, siendo su precio final la suma de cada una de las piezas.

Dónde comprarlas

Los interesados en hacerse con todas o algunas de estas monedas únicas tienen tres vías para comprarlas. La primera de ellas es vía online a través de la web oficial de la tienda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; la segunda, acudiendo a la tienda física de la FNMT en Madrid (calle Jorge Juan, 106 de Madrid); y tercero, en tiendas especializadas.

Francisco Ibáñez con una reproducción de una de sus primeras historias. / L. O.

Ibáñez ha sido el autor español de cómic más reconocido nacional e internacionalmente, después de que el 20 de enero de 1958 publicara la primera historieta de Mortadelo y Filemón, en el número 1394 de la revista Pulgarcito, de la editorial Bruguera. Desde entonces publicó miles de historietas de estos particulares agentes de la T.I.A., primero en las revistas infantiles de Bruguera y, posteriormente, en formato de aventuras largas hasta sumar un total de 220 títulos entre los que eran recurrentes verlos en grandes eventos deportivos como mundiales o Juegos Olímpicos.

Noticias relacionadas

Considerado uno de los historietistas más emblemáticos de España perteneciente a la Escuela Bruguera, su obra se caracteriza por un humor satírico, absurdo y arraigado en la cultura popular española, que ha acompañado a varias generaciones y representa un hito del cómic nacional. Como autor, ha sido galardonado con el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.