EN BURGOS
El 'milagro' de 'Hijos de Santiago Rodríguez': la librería más antigua de España evita el cierre tras recibir 60.000 euros de donaciones
El establecimiento, fundado en 1850 en Burgos, estaba a punto de presentar un concurso de acreedores
Hijos de Santiago Rodríguez, la librería más antigua de España con 176 años de historia, ha conseguido salvar su cierre 'in extremis' tras conseguir recaudar los 60.000 euros que necesitaba para cubrir las deudas más urgentes tras entrar en un preconcurso de acreedores.
Lucía Alonso, la librera que lleva ahora las riendas del negocio que creó Santiago Rodríguez Alonso en 1850, publicó un vídeo en las redes sociales hace 13 días para contar la delicada situación por la que estaba pasando el establecimiento, reciendo una inmensa oleada de solidaridad incluso de reconocidos escritores como Juan Gómez-Jurado o Maxim Huerta.
"Queremos garantizar que podamos continuar", aseguraba Alonso, perteneciente a la sexta generación de libreros. "Esta librería ha sobrevivido a una Guerra Civil, a una posguerra, a crisis que parecían insalvables, a una pandemia. Ahora no queremos que nos salvéis, queremos que nos ayudéis a cruzar este último tramo porque tenemos un plan y un equipo", explicaba la librera, que señaló que el dinero del 'crowfunding' permitiría mantener los empleos de los trabajadores para que la librería siga abierta.
Hoy, 13 días después, el objetivo se ha logrado. "La gente está viniendo a contarte su experiencia con la librería, historias personales", ha comentado por teléfono a la agencia Efe muy emocionada, y ha insistido en que estas cosas pueden "parecer una tontería" pero no lo son después de haber vivido unos meses "horrorosos, con mucho miedo, viendo que a lo mejor tenía que cerrar y echar a la gente a la calle", y tener que presentar el concurso de acreedores.
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