Última hora del brote de hantavirus, en directo | El paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Australia repatriará el viernes en un vuelo chárter a sus evacuados del Hondius Los cinco pasajeros que residen en Australia y el neozelandés evacuados del crucero Hondius tras el brote de hantavirus regresarán el viernes a Australia en un vuelo chárter bajo estrictas medidas de bioseguridad, según informó este jueves el ministro australiano de Sanidad, Mark Butler, en una rueda de prensa. El titular de la cartera sanitaria confirmó que el Departamento de Asuntos Exteriores australiano logró asegurar una aeronave y una tripulación dispuestas a operar el traslado especial desde Países Bajos, de donde procede la naviera propietaria del Hondius, hasta la ciudad de Perth, en el oeste australiano, después de varios días de negociaciones logísticas y sanitarias.

Sigue en cuidados intensivos la francesa infectada por hantavirus del crucero MV Hondius La francesa infectada por el hantavirus andino que fue pasajera del crucero MV Hondius sigue "en estado grave" y en cuidados intensivos en el hospital Bichat de París, mientras que los cuatro niños en edad escolar considerados caso contacto han dado negativo en la prueba, informó este miércoles el Gobierno francés. Respecto a los otros cuatro pasajeros franceses del MV Hondius, también internados en el mismo hospital, siguen dando "negativo y no presenten ningún síntoma, añadió el Ejecutivo en un comunicado".

Países Bajos aislará a los tripulantes del MV Hondius que no sean recogidos por sus países Países Bajos se hará cargo de la cuarentena de los tripulantes del MV Hondius que no sean recogidos por sus países de origen, según ha informado en la reunión de coordinación de los ministros europeos involucrados en la crisis provocada por el brote de hantavirus en este buque, cuya llegada se espera a Róterdam entre el domingo y el lunes. Fuentes de Sanidad han informado de esta reunión, en la que ha participado la titular española, Mónica García, junto a sus homólogos de Francia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Eslovaquia, Portugal, Croacia, Dinamarca y Austria, así como de Países Bajos y representantes de la Comisión Europea y del Centro Europeo para la prevención y el Control de Enfermedades.

Los aislados por hantavirus afrontan estables su cuarta noche en el Gómez Ulla El pasajero español del MV Hondius que ha resultado positivo en hantavirus sigue estable y los otros 13 aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla siguen asintomáticos, según la última hora de la vigilancia a la que están siendo sometidos desde su ingreso el pasado domingo. Fuentes de Sanidad han informado de la situación clínica de los españoles que viajaban en el MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. En principio, la próxima actualización se hará pública dentro de 24 horas. El paciente contagiado comenzó la noche del lunes, tras su ingreso en el Gómez Ulla para pasar la cuarentena, con febrícula y cierta dificultad respiratoria, que se trató con oxigenoterapia, lo que ha permitido que comenzara a mejorar y este miércoles ya estaba estabilizado. Permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla, y se le irán practicando pruebas PCR hasta su recuperación, según las autoridades sanitarias, que siguen muy de cerca la vigilancia porque la infección por hantavirus puede cursar con mucha rapidez, como ha ocurrido con la paciente francesa.

Mónica García replica a Clavijo: "Tiene un interés político, le hemos trasladado las decisiones el primero" La ministra de Sanidad, Mónica García, afea al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sus últimas críticas al Gobierno y apunta a que "tiene un interés político", al tiempo en que asegura que desde el Gobierno le dieron "un trato especial trasladándole la información el primero" durante la crisis sanitaria del hantavirus, con la operación de desembarco en aguas de Tenerife de más de 140 pasajeros del Hondius, infectado por un brote del virus. El presidente canario ha acusado en las últimas horas al Ejecutivo de central de lanzar "mentiras y ocultar la información". Desde el primer compás de la crisis, el choque se hizo evidente, después de que Clavijo denunciara no tener información oficial sobre la decisión de atender la petición de la OMS para que atracara el buque. Leer más

EL Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades reitera que nada indica que el hantavirus del crucero haya mutado La información recopilada hasta ahora sobre el brote de hantavirus del crucero MV Hondius descarta que haya mutado o que se trate de una variante más contagiosa o más dañina que la Andes, ya conocida, afirmó este miércoles el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). "Los virus pueden mutar con el tiempo, pero no hay ningún motivo que sugiera en este momento que éste haya mutado y se haya vuelto más contagioso. Lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico y macrobiológico sugiere que está actuando del modo que normalmente hace", dijo en rueda de prensa en Estcolmo Andreas Hoefer, experto del ECDC. Hoefer señaló que el genoma del virus ha sido completamente secuenciado y que, de acuerdo con los datos disponibles, "no hay ningún dato que sugiera que se esté comportando de forma diferente, en cuanto a transmisibilidad o severidad, de los virus conocidos que circulan en otras partes del mundo".

Mónica García analizará hoy la situación del hantavirus con otros ministros implicados La ministra de Sanidad, Mónica García, se reunirá esta tarde con los ministros de los países implicados en el brote de hantavirus del buque 'MV Hondius', del que España ya ha confirmado un positivo y sin descartar que puedan surgir más porque "epidemiológicamente hablando, nos podemos esperar cualquier cosa". En declaraciones a LaSexta, la ministra ha recordado que el primer caso confirmado en España en uno de los pasajeros permanece desde el lunes en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla "con síntomas leves y hoy parece que han mejorado un poquito, pero está bien, en buen estado de salud". Mientras, los otros trece españoles que han resultado negativos, y que en su caso están guardando cuarentena en habitaciones individuales, "están tranquilos, bien de salud, agradecidos del trato que se les ha dado durante estos días" y de la "confidencialidad y privacidad" en la que ruegan por favor se conserven sus datos.

Mónica García destaca el "buen estado de salud" del español aislado por hantavirus: "Ha mejorado un poquito" La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por hantavirus presenta una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hace que se encuentre "en buen estado de salud". "Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud", ha señalado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta' recogida por Europa Press.

Almeida cree que hubo "cierto exhibicionismo" por parte del Gobierno buscando "distraer la atención" El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que hubo "cierto exhibicionismo" por parte del Gobierno en el dispositivo montado en torno al traslado de afectados por un brote de hantavirus al Hospital Gómez Ulla con el que cree que el Ejecutivo buscaba "distraer la atención" porque están "huérfanos de cualquier logro que le puedan ofrecer a los españoles". Tras asistir al 'Foro ABC', protagonizado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, Almeida ve en todo esto "un ejercicio de autopropaganda". "Yo no digo que no fuera necesario montar una operación, no digo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no quisiera que España lo acogiera, pero quizás ha habido un cierto exhibicionismo", ha manifestado.