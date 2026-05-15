Desde gorras y camisetas a pulseras luminosas: sale a la venta el 'merchandising' oficial del viaje del Papa a España

Desde camisetas a termos de agua. De tazas a gorras, banderas y pulseras. Bajo el lema del Viaje Apostólico del Papa León XIV a España 'Alzad la mirada', ya se ha puesto a la venta el 'merchandising' oficial de la histórica cita, solo disponible para su compra en El Corte inglés -por ahora solo online- y en la web conelpapa.es.

En total son 15 los productos disponibles para los fieles de la visita y cuyo beneficios irán íntegramente a sufragar los gastos del viaje papal, que le llevará a Madrid, Barcelona y Canarias, según ha informado la organización del Viaje.

Dentro de esta campaña de venta, gracias a la colaboración con la Fundación Contemplare, también podrán adquirirse productos religiosos elaborados en conventos de clausura de España.

Venta física desde el día 29

De acuerdo a los organizadores del Viaje, a partir del 29 de mayo, empezará también la venta física de los artículos que se realizará en exclusiva en distintos centros de El Corte Inglés en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Zaragoza y Pamplona.

La colección incluye tazas, camisetas, polos, gorras, tote bags, botellas, abanicos, pulseras de tela, silicona y luminosas, chapas, llaveros, banderines, y otros artículos conmemorativos diseñados con motivo de la histórica visita del Papa León XIV a España.

Cada pieza incorpora elementos gráficos vinculados al Viaje Apostólico, "lo que les confiere también un valor de recuerdo para quienes acompañen al Papa durante su estancia en España", dicen en la organización.

En Madrid podrán encontrarse en los centros de El Corte Inglés de Preciados-Callao, Castellana, Goya, Princesa, Campo de las Naciones, Sanchinarro, Pozuelo, Valderas, El Bercial y Alcalá de Henares. En Barcelona estarán disponibles en los de Plaza Cataluña, Can Dragó y Diagonal.

En Canarias, los centros de Mesa y López y Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, y Tres de Mayo, en Tenerife, completarán la red de distribución. Además, en Zaragoza podrán adquirirse en los centros de Sagasta e Independencia; y en el centro de Pamplona.

La pulsera luminosa, debido a las características específicas del producto, estará disponible exclusivamente en los centros de Madrid.

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Productos elaborados en conventos de clausura

Gracias a la colaboración de la Fundación Contemplare, junto al catálogo oficial se ofrecen también decenarios artesanales con cuentas de madera, elaborados en siete Monasterios de España: el de las Carmelitas descalzas de Montemar; las Carmelitas Descalzas de Zarautz; el de las Agustinas de la Conversión de Sotillo de la Adrada; las Comendadoras del Espíritu Santo del Puerto de Santa Marçia; las Dominicas de Olmedo; las Cistercienses de Casarrubios del Monte y las Carmelitas Descalzas de Torrelavega.