Cuenta atrás para el adiós de los coches con etiqueta B tras la norma de Tráfico: multas de 200 euros y prohibición de circular

El Ayuntamiento de Madrid, que aprobó el pasado marzo la nueva ordenanza de Movilidad que está en vigor, no devolverá el dinero de multas interpuestas en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) anuladas porque no tienen efecto retroactivo según la jurisprudencia.

Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, desde Madrid in Game después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de las ZBE de la capital.

Desde el Gobierno municipal ya se trasladó ayer que la sentencia queda sin efecto tras ser aprobada la nueva ordenanza de Movilidad el pasado marzo. Sin embargo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, anunció que presentará en el Pleno de Cibeles de la próxima semana una moción para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la devolución de las multas.

Sanz ha contestado con la jurisprudencia que avala que no se dé el carácter retroactivo en las sentencias, "más allá de los recursos que se puedan presentar".

Más protagonismo para las etiquetas

Tal y ccomo explican desde RACe, las etiquetas medioambientales adquirieron todavía más protagonismo y relevancia a raíz de la aparición de la Ley 7/2021 del Cambio Climático y Transición Energética, que obligó a 149 municipios de toda España con más de 50.000 habitantes a establecer una Zona de Bajas Emisiones. Poco a poco, y muchos de ellos fuera de plazo, los municipios del territorio español se van adaptando a la normativa.

Estas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) restringen el acceso, estacionamiento y circulación de los vehículos con niveles altos de emisiones. Su distinción depende de la etiqueta medioambiental que lleve cada coche y de cómo aplique la ley cada municipio con su ordenanza de movilidad. Por ejemplo, los coches con etiqueta C y etiqueta B en Madrid y sus Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (Distrito Centro y Plaza Elíptica) no tienen los mismos permisos y privilegios que los coches con etiqueta C y etiqueta B en Barcelona.

Otros lugares de España

En Cataluña, a partir de 2028, los coches con etiqueta B no pueden circular si se superan ciertos niveles de contaminación. Además, en enero de 2028 ya está planificada la restricción de los coches que no podrán entrar por una ZBE en Cataluña con la pegatina B de la DGT.

En Bilbao, A partir del 15 de junio de 2025, los coches con etiqueta B tienen restringido el acceso durante el horario en la que está activa la ZBE Bilbao, aunque los empadronados tienen una prórroga hasta finales del año 2029.

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Las multas por acceder indebidamente a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España son generalmente de 200 euros (100 euros con pronto pago en 20 días) al tratarse de una infracción grave, sin detracción de puntos. Se aplican mediante cámaras automatizadas y, aunque la norma es estatal, los ayuntamientos pueden establecer periodos de aviso.