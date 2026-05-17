Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 17 de mayo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 17 de mayo de 2026 es: 02, 04, 10, 27 y 50 siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena
- La nueva Romareda avanza con el Gol Sur y el anillo inferior ya concluidos
- Al menos media docena de futbolistas del Real Zaragoza ya no volverán a jugar esta temporada
- Un misterioso robo en un pub del centro de Zaragoza
- Las horas previas a la muerte del alumno del IES Ítaca: esto es lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
- Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo
- Polémica en lo alto del Aneto: piden investigar y sancionar la instalación de una cruz de madera en la cima
- Rober tampoco estará con el Real Zaragoza en la final ante el Sporting