Avance científico
Un dispositivo robótico logra que niños con atrofia muscular espinal se vuelvan a poner de pie
La herramienta, desarrollada por un equipo de científicos de Pekín, busca provocar un proceso de 'reaprendizaje' en los músculos debilitados por la enfermedad
Valentina Raffio
Uno de cada entre 6.000 y 10.000 bebés en el mundo nace con atrofia muscular espinal, una enfermedad rara que destruye progresivamente las neuronas encargadas de controlar el movimiento muscular y, en algunos casos, hace que los niños nunca puedan llegar a ponerse de pie por sí solos. En España, se calcula que cada año nacen alrededor de 30 bebés con esta patología genética, considerada una de las principales causas hereditarias de mortalidad infantil. Las opciones de tratamiento son limitadas, sobre todo para los casos más graves. Pero ¿y si existiera algo para ayudar a estos niños a volver a caminar? Un equipo internacional de investigadores ha anunciado que ha desarrollado un dispositivo robótico ultraligero adherido a la rodilla para acelerar la recuperación de los niños afectados por este mal. Las primeras pruebas con este aparato muestran que, tras seis semanas de entrenamiento, todos los niños pudieron levantarse sin ayuda. Incluso aquellos que antes no podían hacerlo.
El aparato se ha diseñado para asistir a los procesos de rehabilitación y reforzar los músculos debilitados por la enfermedad
El trabajo, publicado este miércoles en la revista 'Nature', relata la creación de un dispositivo pensado para entrenar activamente el músculo y favorecer la recuperación neuromuscular. Según explican los creadores de este aparato, desarrollado por la Universidad de Beihang, a diferencia de otros exoesqueletos diseñados para sostener al paciente o ayudarle a caminar, este nuevo dispositivo ha sido ideado para acelerar el proceso de rehabilitación y asistir a los pacientes en la realización de ejercicios básicos para recuperar la función muscular. El objetivo, afirman los expertos, es emular el funcionamiento de los grandes aparatos utilizados en los centros de rehabilitación más sofisticados pero con un tamaño reducido, un menor coste y, sobre todo, adaptado a la anatomía de los infantes afectados por esta enfermedad.
Resultados esperanzadores
El dispositivo ha sido probado ya con seis niños menores de 10 años con atrofia muscular espinal y que, antes de iniciar este ensayo, no podían levantarse sin ayuda. Los científicos idearon una rutina de rehabilitación en la que se utilizaba este dispositivo durante cinco días semanales durante seis semanas y, después, se reducía su uso durante seis semanas más hasta volver a las rutinas estándar de fisioterapia. Los creadores de esta herramienta afirman que todos los niños que pasaron por esta terapia mejoraron su condición física. Todos mostraron mejoras en la función de la rodilla y en la función de sus cuádriceps. Y todos lograron ponerse de pie con normalidad. También cuando se dejaba de utilizar este dispositivo. "A diferencia de los dispositivos que solo funcionan cuando los pacientes los llevan puestos, este sirve para provocar un proceso de "reaprendizaje" de los músculos debilitados por la enfermedad", afirman los expertos.
Las primeras pruebas con este dispositivo han mostrado buenos resultados en un grupo de seis niños afectados con este mal y que antes de la terapia no podían ni ponerse de pie
El equipo médico afirma que estos resultados de las primeras pruebas con este aparato resultan muy esperanzadores. Sin embargo, añaden, aún es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el éxito de esta terapia ya que, al ser un ensayo preliminar, el estudio se realizó con un número muy reducido de participantes. Los expertos afirman que tras el éxito de estas pruebas se iniciarán ensayos clínicos más amplios y se elaborarán aparatos mejorados para trabajar otros grupos musculares. El objetivo, explican, es brindar opciones de tratamiento para ayudar a todos aquellos niños afectados por esta enfermedad rara y que, más allá de detener el avance de la enfermedad, también aumenten las opciones de recuperar la movilidad.
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