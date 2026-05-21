¿Por qué ocultamos nuestros problemas mentales? Un estudio halla respuestas... en TikTok

¿Por qué muchas personas ocultan sus problemas psiquiátricos y no los comparten con profesionales del sector? ¿Qué lleva a mantener en la privacidad incluso las ideas suicidas? Un estudio en el Journal of Medical Internet Research ha buscado respuestas...en TikTok, una de las redes sociales más populares y donde se abocan, a menudo, confidencias íntimas. El análisis revela resultados útiles para tratar de atraer a las personas hacia las consultas para ser tratadas y evitar así males mayores.

El principal motivo por el que se oculta el problema, en un tercio de los casos, es que revelarlo se ve como algo punitivo, que puede acarrear una cierto castigo, incluido el miedo a la hospitalización. La mayoría de los videos muestran el deseo de evitar esta hospitalización involuntaria. Es decir, que la hospitalización sería -según diversos videos de TikTok- el resultado de haber revelado la verdad honestamente. Uno de ellos mostraba a una mujer con bata de hospital golpeando una almohada contra el suelo, con el audio de alguien llorando y gritando

El juicio de los demás

El segundo motivo es el de enfrentarse a los sentimientos e impresiones de los demás -incluido el miedo a disgustar a los terapeutas. Once vídeos hablaban específicamente de los padres y la familia, en relación con esta percepción de los demás. Algunos creadores tenían en cuenta las respuestas emocionales de otras personas ante la revelación de sus síntomas a la hora de decidir si informar de ellos u ocultarlos. Cinco creadores hablaron de tener miedo de que su terapeuta se sintiera afectado o no fuera capaz de gestionar sus emociones.

También entre las motivaciones está la de mantener una "fachada de bienestar", según la investigación norteamericana, en conflicto con su estado emocional interno. Un creador responde a la afirmación “no sabíamos que lo estabas pasando tan mal” sincronizando los labios con una letra que dice: “Hice que todo pareciera indoloro / tío, soy el mejor”.

Las prácticas actuales de gestión del riesgo y el estigma en torno a la atención psiquiátrica pueden reforzar involuntariamente las conductas de ocultación Chloe Roske, Kael Ragnini, Qinchun Zu — Autores del estudio sobre ocultación de síntomas psiquiátricos

Entre los comentarios en TikTok también figuran la incapacidad para identificar los propios sentimientos, incluido el miedo a la vulnerabilidad y opiniones negativas sobre el tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, en relación con el coste del tratamiento, o al hecho de que este se centre en la medicación, o a que la frecuencia de la terapia sea solo una vez por semana.

Ambivalencia y culpa

También se oculta el malestar psíquico por preocupaciones sobre la confidencialidad de la información íntima. Una persona publicó un vídeo de sí misma sonriendo con el texto: “Yo saliendo de terapia sabiendo que todo lo que hice fue mentir porque incluso los terapeutas se lo cuentan a otras personas y decirle a alguien cómo me siento no sirve de nada”.

Existe, según el estudio, una cierta "ambivalencia y culpa" en torno a la decisión de no revelar los problemas psiquiátricos. Por ejemplo, sentimientos negativos por no revelar la información, incluidos la culpa por mentir al terapeuta y la desesperanza por no sincerarse. "Una creadora se filmó a sí misma con aspecto triste junto a un texto que decía: 'Esa sensación de culpa después de mentir descaradamente a tu terapeuta' con el subtítulo: 'Hay cosas que nunca podré decir'".

Videos de TikTok reveladores

Los autores del análisis abrieron una cuenta en TikTok para poder rastrear los 25 vídeos en inglés más vistos correspondientes a 4 términos de búsqueda sobre la ocultación en contextos clínicos: “mintiendo al terapeuta" ("lying to therapist"), o "mintiendo a mi terapeuta", "mintiendo al doctor sobre salud mental" y "mintiendo a los doctores sobre salud mental". Con estos criterios, se analizaron 98 videos.

Reducir los suicidios, aumentar la transparencia

Los resultados pueden ser útiles para lograr que más ciudadanos puedan no ocultar su estado, "algo fundamental para reducir las muertes por suicidio". Los investigadores consideran que los hallazgos sugieren que "las prácticas actuales de gestión del riesgo y el estigma en torno a la atención psiquiátrica pueden reforzar involuntariamente las conductas de ocultación".

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Es decir, que todavía queda camino por recorrer para superar las ideas sobre este riesgo y estigma cuando se va a la consulta de un profesional de la salud mental. Por ello, los autores del estudio piden "orientar intervenciones destinadas a mejorar la alianza terapéutica, aumentar la transparencia en torno a los criterios de hospitalización y reducir las barreras para informar honestamente del riesgo de suicidio".