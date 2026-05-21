Normativa
La UE obliga a que los coches incorporen un sistema monitoreo del conductor y así cambia respecto al anterior
Este nuevo Sistema Avanzado de Advertencia de Distracción del Conductor (ADDW) deberá estar presente en todos los coches de nueva matriculación que se vendan en la Unión Europea.
Andrea Gil Modrego
La Unión Europea aprobó hace unos años un nuevo reglamento que ajustaban la normativa en material de seguridad vial, sobre todo en lo relacionado con los asistentes al conductor o ADAS. En pos de cumplir con el objetivo Visión Cero para reducir los accidentes de tráfico, y estimando que entre el 10 y el 30% de los siniestros se producen por distracción, se planteó endurecer los sistemas que monitorean las distracciones de los conductores.
En julio de 2024 entró en vigor la normativa que obligaba a que todos los coches de nueva homologación incorporaran toda la lista de nuevos ADAS. Es decir, los nuevos modelos que entraban en producción. Ahora, el 7 de julio de 2026, es obligatorio que todos los coches de nueva matriculación los lleven de fábrica. Los coches que ya estén en circulación (por lo tanto, matriculados) pueden seguir haciéndolo con total normalidad.
En lo que se refiere a los sistemas de fatiga y distracciones, los coches ya incorporan el sistema DDAW (Driver Drowsiness and Attention Warning), que controlaba la fatiga del conductor. Con la entrada en vigor de esta nuevo paso de la normativa, ahora este ADAS evoluciona al sistema Avanzado de Advertencia de Distracción del Conductor (ADDW).
Qué es el ADDW y cómo funciona
El ADDW es una tecnología de seguridad activa diseñada para detectar si el conductor pierde la concentración en la carretera. Funciona gracias a cámaras y sensores que apuntan hacia el conductor y un algoritmo de seguimiento ocular que analiza constantemente la dirección de la mirada, los movimientos de la cabeza y el parpadeo. Si el sistema detecta que el conductor no está mirando al frente (por ejemplo, al mirar el teléfono móvil) o muestra signos de fatiga durante un tiempo prolongado, emite una advertencia visual y acústica para que recupere la atención.
¿Qué diferencias hay con el anterior sistema de detección de la fatiga? El DDAW analiza el comportamiento del coche y evalúa parámetros como las correcciones erráticas en el volante, los cambios involuntarios de carril o el tiempo que llevabas conduciendo sin parar. El nuevo sistema fija toda la atención y el monitoreo hacia el conductor. Además, el sistema anterior entraba en funcionamiento a partir de los 70 kilómetros por hora, mientras que este lo hace ya a los 20 km/h.
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