Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión machista ZaragozaConciertos ZaragozaCalor ZaragozaLeo LemaitreSucesos ZaragozaCines Palafox ZaragozaHelena Pueyo
instagramlinkedin

Seísmo

Un terremoto de magnitud 4,8 se siente en distintos municipios de Gran Canaria

Testigos de municipios como Santa Brígida, Tejeda, Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria confirman haber notado el movimiento sísmico en la mañana de este viernes

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria.

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria. / INVOLCAN

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Vecinos de distintas zonas de Gran Canaria aseguran haber sentido un terremoto en la mañana de este viernes, 22 de mayo.

Los testimonios proceden de distintos muninicipios como Tejeda, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria en otros lugares.

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de hoy un terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter, localizado al norte de la isla de Gran Canaria.

INVOLCAN aclara que este espisodio "no tiene relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife".

Alrededor de media hora antes, a las 9:15 horas de hoy viernes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó otro terremoto a una profundidad de cuatro kilómetros y con una magnitud de 2,1 en el Océano Atlántico, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Epicentro en el mar al norte de Gran Canaria

El epicentro del movimiento sísmico se ha localizado en el mar, a 30 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria.

Tres terremotos durante la mañana

Además del episodio sísmico que ha tenido lugar cuando faltaban diez minutos para las diez de la mañana de este viernes, se han producido otros dos con posterioridad.

A las 10:24 horas se detectó otro terremoto de una magnitud de 2,2 en el Océano Atlántico, también al norte de Gran Canaria.

A las 10.43 horas de hoy viernes ha habido otro terremoto al norte de Gran Canaria, según el IGN. El movimiento ha sido de 3,3 y a 30 kilómetros de profundidad en el mar.

Noticias relacionadas

En estos dos últimos casos no ha sido sentido por la población.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre de 37 años cose a puñaladas a su expareja de 60 años en un piso de Las Fuentes
  2. Las principales opciones de Lalo para el filial y la cantera dan calabazas al Real Zaragoza
  3. Víctor Mingo se complica para el Real Zaragoza: el Arenteiro va a ejecutar un año más y no está libre
  4. Nace El balcón del Pilar, la 'sala' de conciertos de Zaragoza con 'las vistas más guapas de la ciudad
  5. La reconstrucción innegociable del Real Zaragoza y los ejemplos de éxito donde mirarse
  6. Saidu también apunta a salir del Real Zaragoza
  7. Helena Pueyo se marcha del Casademont tras no renovar: 'Zaragoza ya forma parte de mí
  8. Vecinos de la mujer apuñalada en Las Fuentes revelan las amenazas del detenido: 'Si no viene la Policía, os mato a los dos

Un apagón deja sin luz a medio millar de vecinos en el barrio de Santa Isabel

Un apagón deja sin luz a medio millar de vecinos en el barrio de Santa Isabel

Beltrán acusa a Chueca de "actuación política" por solicitar una Junta Local de Seguridad tras la oleada de robos en Delicias

Beltrán acusa a Chueca de "actuación política" por solicitar una Junta Local de Seguridad tras la oleada de robos en Delicias

Diego Monzón, jugador del filial del Real Zaragoza, convocado con la selección sub-18 de Ecuador

Diego Monzón, jugador del filial del Real Zaragoza, convocado con la selección sub-18 de Ecuador

El ayuntamiento subirá medio millón de euros la contrata de las piscinas de Zaragoza que la gestora amenazó con cerrar... y aprueba la nueva licitación

El ayuntamiento subirá medio millón de euros la contrata de las piscinas de Zaragoza que la gestora amenazó con cerrar... y aprueba la nueva licitación

Zaragoza pide colaboración ciudadana para evitar el problema de las bicicletas abandonadas: "Es una forma de evitar el comercio ilegal"

Zaragoza pide colaboración ciudadana para evitar el problema de las bicicletas abandonadas: "Es una forma de evitar el comercio ilegal"

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"
Tracking Pixel Contents