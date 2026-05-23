Malas noticias para los conductores tras la confirmación de la DGT: 6 multas cada 30 segundos por el radar

Una multa cada 5 segundos, o hasta 6 cada 30. La cuenta no importa, lo importante es el dato concreto, que preocupa a los expertos de Tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho público recientemente el Anuario Estadístico General 2025, en él que podemos observar datos interesantes sobre la movilidad en nuestro territorio.

Los datos son claros, sobre en todo en lo que a sanciones en velocidad se refiere dentro del conjunto de carreteras del territorio nacional. Y es que la velocidad va ligada con los accidentes de tráfico. : en 2025 se pusieron un total de 6.106.354 denuncias por infracciones de tráfico. Durante el mes de abril se han registrado en las carreteras 74 siniestros mortales en los que han fallecido 77 personas, la misma cifra que en el mismo mes de 2025, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 2,95% respecto a abril del año anterior, registrándose 40,9 millones de movimientos de largo recorrido.

Las vías convencionales continúan siendo las más peligrosas, habiéndose cobrado la vida del 78% del total de fallecidos de este mes, explican desde la DGT. Tráfico cuenta con nuevos dispositivos de vigilancia para controlar la velocidad en carretera y nuevos y sofisticados aparatos cuya medición es muy precisa. Conocer los límites de velocidad es crucial para evitar sanciones y garantizar una conducción segura. En España, los límites de velocidad varían según el tipo de carretera. En autopistas y autovías, el límite general es de 120 km/h, mientras que en carreteras convencionales suele ser de 90 km/h, y en zonas urbanas, de 50 km/h, recuerdan los expertos de RACE:

Es importante estar al tanto de los tramos específicos donde la velocidad puede estar reducida, especialmente en áreas con radares fijos o de tramo. Estos dispositivos se encuentran en zonas donde la siniestralidad es alta, y su objetivo es reducir accidentes, por lo que respetar los límites es vital.

Si viajas por diferentes regiones de España, ten en cuenta que algunas comunidades pueden tener restricciones adicionales o límites específicos en ciertas vías. Y es que exceder la velocidad máxima permitida en cualquier punto de España puede acarrear sanciones graves. Las multas por exceso de velocidad varían en función del grado de infracción y pueden incluir desde sanciones económicas hasta la retirada de puntos del carnet de conducir.

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Por ejemplo, superar el límite de velocidad en más de 30 km/h en una vía urbana puede resultar en una multa de hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet. En vías interurbanas, las sanciones son igualmente severas, especialmente en tramos con radares fijos.