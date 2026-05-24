Cientos de personas recorren Madrid en defensa de una vivienda "digna" y frente a los "ataques del rentismo"

Centenares de personas han salido este domingo a las calles de la ciudad de Madrid para "luchar por el derecho a una vivienda digna", exigir "medidas urgentes" ante una "crisis sin precedentes" y protestar contra unos "ataques del rentismo que vacían los barrios".

Organizada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', la marcha ha partido a las 12 horas desde la estación de Atocha en dirección a la zona de Sevilla agrupando a decenas de colectivos y asociaciones en apoyo de la causa.

A la cita han acudido la secretaria general de CC.OO, Paloma López; y la de UGT, Susana Huertas; así como sus líderes nacionales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

La manifestación exige recuperar los contratos de alquiler indefinidos, acompañados de una bajada de los alquileres y de una subida del salario y de las pensiones mínimas a 1.500 euros. Según han denunciado, el alquiler en Madrid ha subido más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. De esta forma, se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros.

Llamada a la "desobediencia"

Ante esta situación, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que "solo cabe desobedecer" ante las leyes "injustas", ya que "ningún gobierno está haciendo nada para cambiar esto" y "se están utilizando los recursos públicos para proteger los intereses del rentismo".

"La desobediencia es el único camino para cambiar las cosas y la desobediencia es la herramienta legítima cuando no podemos pagar estos precios, cuando vivimos con miedo a que nos echen, mientras una minoría se enriquece. A todas las inquilinas, afiliaos y buscad vuestra asamblea más cercana, porque vamos a desobedecer juntas", ha manifestado.

Además, Del Río ha hecho un llamamiento a los sindicatos laborales para "construir juntas" una huelga general "capaz de paralizar" las ciudades y "capaz de oponerse de una vez por todas al negocio de la vivienda". Ha afirmado que ya se está "trabajando en ello".

"Será un proceso social amplio que no solo incluirá a los sindicatos laborales, sino a todas las organizaciones de la mayoría social por el derecho a la vivienda que están hoy también con nosotras, porque somos la mayoría social que utiliza las casas para vivir y quiere acabar con este negocio parasitario que está condenando al país entero a la precariedad", ha añadido.

CCOO y UGT cargan contra la "insumisa" comunidad

Por su parte, la secretaria general de CC.OO Madrid, Paloma López, ha reclamado al Gobierno autonómico que abandone su posición "insumisa" ante la ley estatal de vivienda y ha exigido que declare las zonas tensionadas y que "ponga orden" junto al Ayuntamiento de la capital en los pisos ilegales.

"Y hay que hacer, por supuesto, un plan de vivienda alejado del plan Vive de la Comunidad, que solamente está pensado para rentas medias y altas. Lo que se necesita es un plan de vivienda precisamente para la gente más vulnerable, con más necesidades y que puedan acceder a cualquier vivienda para tener unas condiciones dignas", ha subrayado.

Asimismo, Unai Sordo ha exigido la creación de "dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos diez años", "que ninguna familia tenga que gastar más del 30% de sus ingresos" en pagar el alquiler y "limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas".

Al hilo, la líder regional de UGT, Susana Huertas, ha reivindicado que "sin una vivienda digna no hay paz social" y ha aseverado que no se trata de un problema de "unos pocos", sino de una cuestión que "merma el poder adquisitivo" de la mayoría de la ciudadanía.

Así, el secretario general nacional del sindicato, Pepe Álvarez, ha pedido la construcción de "viviendas públicas protegidas" y ha llamado a las Comunidades Autónomas, "incompetentes" en la materia, y a la patronal a "tomar nota" y a colaborar con la Administración estatal.

El PSOE acusa al PP del "fraude" de la vivienda

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al Partido Popular (PP) de permitir el "fraude" de las viviendas turísticas ilegales, tanto desde el Gobierno municipal como desde el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, aunque ha reconocido estar "segura de que desde el Gobierno de España van a tomar buena nota" de las reivindicaciones de los madrileños este domingo, ha recordado que las competencias en materia de vivienda son del Consistorio y de la Comunidad.

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"Soy muy consciente de que el ámbito competencial obliga a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento a no mirar hacia otro lado, y que hoy son dos administraciones que están del lado de los especuladores y que no están defendiendo el derecho a una vivienda digna", ha zanjado.