Felipe VI entrega este lunes en Yuste (Cáceres) el Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones

Yuste volverá a convertirse este lunes en escenario simbólico del proyecto europeo. El Rey Felipe VI entregará en el Monasterio de San Jerónimo, en Cuacos de Yuste, el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, un órgano que representa a ciudades, municipios y regiones dentro de la arquitectura institucional de la Unión Europea.

El galardón, concedido por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, reconoce el papel del Comité en la participación de los territorios en la toma de decisiones comunitarias. La entrega tendrá lugar a las 11.30 horas y reunirá en el monasterio cacereño a representantes institucionales europeos, nacionales y autonómicos.

Las regiones en la UE

Felipe VI entregará el premio a la presidenta de turno del Comité Europeo de las Regiones, la concejala húngara Kata Tüttő, y al vicepresidente primero de este órgano, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno.

El Comité Europeo de las Regiones es la asamblea consultiva que da voz a los representantes locales y regionales de la Unión Europea. Su función es que las decisiones comunitarias no se adopten de espaldas a la realidad de los territorios y que la legislación europea incorpore la dimensión territorial y el principio de subsidiariedad.

El jurado ha valorado precisamente esa contribución para que las ciudades y regiones europeas formen parte del proyecto común y puedan trasladar a las instituciones comunitarias problemas e inquietudes más cercanos a la vida diaria de los ciudadanos.

Un reconocimiento en tiempos de polarización

La elección del Comité Europeo de las Regiones llega, según el fallo del premio, en un contexto marcado por la complejidad y la polarización. El jurado ha destacado que este órgano ha promovido "el equilibrio, la escucha y la cooperación multinivel y transfronteriza".

También ha subrayado que la cooperación entre territorios y la diversidad regional son una fortaleza para construir una Europa "más justa, realista y resiliente". El reconocimiento sitúa así el foco en una idea central: que la Unión Europea no se construye solo desde Bruselas, sino también desde sus municipios, ciudades y regiones.

Acto institucional en el monasterio

El acto contará con la presencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; miembros del Consejo de Gobierno; y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre otras autoridades.

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Con esta entrega, Yuste vuelve a reforzar su papel como uno de los espacios de referencia del europeísmo en Extremadura. El monasterio cacereño acogerá una ceremonia que reconoce a quienes trabajan para que las decisiones europeas tengan en cuenta la diversidad territorial y las necesidades concretas de los ciudadanos.