La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil

Todos los documentos oficiales en el móvil bajo el paraguas de la Unión Europea (UE). Este es el objetivo de los estados miembros para 2027: crear carteras de identidad digital que podamos llevar en el móvil.

Estas carteras proporcionarán “un medio de identificación digital seguro, fiable y privado para todos los ciudadanos europeos. Cada Estado miembro proporcionará al menos una cartera a todos sus ciudadanos, residentes y empresas, permitiéndoles demostrar su identidad y almacenar, compartir y firmar documentos digitales importantes de forma segura”, explica la UE en su página web.

Así, cuando nos movamos por países de la Unión Europea podremos llevar toda nuestra documentación en el móvil y no será necesario acreditarla mediante otro medio. Estos documentos incluyen los relacionados a pagos, bancos, educación, salud, Seguridad Social, viajes, DNI y carnets de conducir.

Para probar esta cartera digital, la UE ha elegido Benidorm como laboratorio de pruebas para testear esta tecnología en la parte dedicada a los viajes y que tienen previsto poner en marcha a partir de este año. Así, el proyecto ‘European Digital Wallet’ probará en la capital turística cómo realizar el ‘chek-in’ en los hoteles o interoperar con otro tipo de establecimientos turísticos para, por ejemplo, contratar una actividad.

Carnet de conducir en la cartera digital

La Comisión Europea explica en su portal sobre identidad digital que se podrá solicitar una versión digital del permiso de conducir, para descargarlo, guardarlo y compartirlo sin necesidad de llevar el carnet físico. Esto supondrá un avance importante en cuanto a la posibilidad de identificarnos de forma segura y evitando sustos innecesarios, como habernos olvidado el carnet en casa.

En la actualidad, en España ya tenemos la posibilidad de identificarnos ante entidades públicas y privadas a través de una aplicación oficial de la Policía Nacional, MiDNI, en el que se puede mostrar el DNI de distintas formas, incluso mediante códigos QR.

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Con el carnet de conducir también tenemos la misma opción a través de la app MiDGT, de la Dirección General de Tráfico (DGT). Con esta aplicación puedes llevar el permiso de conducir y la documentación de tus vehículos en formato digital. Igualmente, a través de la app, se pueden realizar trámites como modificar el domicilio fiscal, pagar multas o indicar quién conducía un coche si te han sancionado de forma injusta o compartir documentación de los vehículos.