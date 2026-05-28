España recibirá favipiravir, un antiviral experimental japonés contra el hantavirus

España, Francia y Países Bajos recibirán en los próximos días las primeras dosis de un antiviral experimental para el tratamiento del hantavirus producido y donado por el laboratorio japonés Fujifilm Pharmaceuticals, según ha informado este jueves la Comisión Europea, que ha coordinado junto a Japón esta iniciativa.

"Gracias a la estrecha cooperación entre la UE, los Estados miembro y nuestros socios japoneses, pudimos garantizar rápidamente el acceso a tratamientos contra el hantavirus que podrían salvar vidas a pacientes europeos", ha celebrado en un comunicado la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Favipiravir

En una rueda de prensa posterior en Bruselas, la portavoz de la comisaria, Eva Hrncirova, ha aclarado que las dosis de favipiravir fueron puestas a disposición de los Estados miembro en el marco de la cooperación entre la UE y Japón y que finalmente se enviarán a España, Francia y Países Bajos porque "son los países que se han mostrado interesados en tener acceso" al tratamiento.

Favipiravir (comercializado como Avigan) es un medicamento antiviral de amplio espectro desarrollado por Fujifilm Toyama Chemical (parte de Fujifilm Pharmaceuticals). Originalmente aprobado para tratar la influenza grave, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) lo ha posicionado como un candidato experimental clave para uso compasivo o ensayos clínicos.

Ni vacunas, ni medicamentos

Los servicios comunitarios recuerdan que no existen medicamentos ni vacunas aprobados para el tratamiento o la prevención del hantavirus por el momento, pero la EMA ha identificado el fármaco en cuestión como "el candidato más prometedor para su uso en ensayos clínicos o protocolos de uso compasivo".

En todo caso, corresponderá a cada Estado miembro decidir sobre el uso que le da, según recalcan desde Bruselas, que ha estado en contacto continuo con los países desde el inicio del brote detectado a principios de mes en el crucero de lujo 'MV Hondius', cuyo pasaje tuvo que ser desembarcado en las islas Canarias para su posterior evacuación a distintos países para su aislamiento.

Ciencia y humanidad

Este mismo miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendía en el Congreso de los Diputados la gestión de la crisis del hantavirus realizada por España asegurando que la decisión de acoger en Canarias al crucero 'MV Hondius' estuvo guiada "por la ciencia, la humanidad y la solvencia". "España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar", ha aseverado.

El Ejecutivo comunitario ha indicado, además, que ha puesto en marcha procedimientos de adquisición de emergencia para garantizar la disponibilidad de dosis adicionales en caso de que se detectaran más casos en las próximas semanas.

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Los españoles que desembarcaron del crucero en Canarias cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid. Dos de ellos han dado positivo en las PCR, aunque están asintomáticos. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena, en diversos países.