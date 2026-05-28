Un estudio advierte de que el uso de antibióticos reduce un 20% la supervivencia en pacientes con mieloma múltiple tratados con inmunoterapia

Una investigación internacional multicéntrica, liderada por investigadores del Hospital público 12 de Octubre y la Universidad Complutense de Madrid, ha demostrado por primera vez que la administración de antibióticos de amplio espectro, antes de iniciar un tratamiento con anticuerpos biespecíficos -una forma avanzada de inmunoterapia-, se asocia con peores resultados clínicos en pacientes con mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea. La investigación destaca que el impacto negativo se debería a una alteración profunda en el equilibrio de las bacterias del intestino (microbiota).

El estudio, publicado en el Journal for ImmunoTherapy of Cancer, analizó a 237 pacientes adultos de seis centros académicos de Europa y Estados Unidos. Los resultados indican que aquellos que recibieron antibióticos en los 30 días previos al inicio de la inmunoterapia presentaron una menor supervivencia y un mayor riesgo de recaída.

Los antibióticos eliminan bacterias beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta, como los géneros Roseburia y Eubacterium, los cuales son fundamentales para regular el sistema inmunitario, apuntan los investigadores. Esta alteración de la microbiota, conocida como 'disbiosis', tendría un efecto negativo sobre la eficacia de la inmunoterapia en estos pacientes con mieloma múltiple.

Mayor tasa de recaídas

Los resultados de este estudio destacan: la probabilidad de supervivencia al año fue del 60% en pacientes expuestos a antibióticos de amplio espectro frente al 77% en quienes no los recibieron; en cuanto a la supervivencia sin progresión del mieloma, la diferencia fue aún más acusada, de un 26% en el grupo de antibióticos frente al 53% en el grupo no expuesto. Con respecto a las recaídas, el 68% de los pacientes tratados previamente con antibióticos recayeron al cabo de un año, en comparación con el 43% del grupo no expuesto.

Cada día adicional de uso de antibióticos de amplio espectro incrementó el riesgo de muerte en un 15% y el riesgo de progresión de la enfermedad en un 9%

Además, los pacientes que tomaron antibióticos mostraron niveles significativamente más bajos de células T (un tipo crucial de glóbulos blancos) y una menor concentración de algunas citoquinas, moléculas esenciales para que el cuerpo combata el cáncer, detalla el hospital. Otro dato destacable es que cada día adicional de uso de antibióticos de amplio espectro incrementó el riesgo de muerte en un 15% y el riesgo de progresión de la enfermedad en un 9%.

La doctora Magdalena Corona, del Servicio de Hematología y co-primera autora del estudio, subraya que "los pacientes con mieloma múltiple tienen un riesgo muy alto de infecciones debido a su enfermedad y a los tratamientos, por lo que los antibióticos siguen siendo una herramienta vital e indispensable para su seguridad. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren la necesidad de un uso más selectivo y una reevaluación cuidadosa de estos fármacos antes de la inmunoterapia".

Nuevas estrategias

Por su parte, el doctor Roberto García-Vicente, del Instituto de Investigación i+12 y co-primer autor del trabajo, indica que "la investigación abre también la puerta a nuevas estrategias, para preservar o restaurar la microbiota intestinal, con el fin de optimizar la eficacia de las terapias más modernas y mejorar la supervivencia de los pacientes con mieloma".

Este trabajo ha contado con la colaboración de la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, el Hospital German Trias i Pujol, el Hospital Universitario de Würzburg (Alemania) y la Universidad de California San Francisco (Estados Unidos).

Tumores de la sangre

El estudio es parte de una línea de investigación consolidada en el Hospital 12 de Octubre. Investigadores como el doctor Joaquín Martínez-López y la doctora María Linares lideran proyectos nacionales e internacionales que buscan entender cómo las bacterias intestinales influyen en los tumores de la sangre.

Por ejemplo, el potencial de los ácidos grasos de cadena corta para retrasar la evolución de estados precancerosos hacia un mieloma múltiple activo o como biomarcadores para predecir la respuesta al tratamiento en pacientes con mieloma.

Noticias relacionadas

Los investigadores Roberto García, María Linares y Magdalena Corona / HU12O

El Hospital 12 de Octubre y la comunidad científica internacional han identificado que la microbiota no solo afecta a inmunoterapias con anticuerpos biespecíficos, sino que es un factor determinante en otros tratamientos hematológicos como los trasplantes de células madre hematopoyéticas (médula ósea) y en el riesgo de desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped o en estudios que sugieren que la composición bacteriana, antes del tratamiento, puede predecir tanto la eficacia como la toxicidad de las células CAR-T.