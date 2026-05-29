La aragonesa Andrea Ropero denuncia que sufrió acoso en redes sociales: “Solo quieren silenciarnos”.

El acoso está a la orden del día en redes sociales, donde muchos usuarios, escudados en el anonimato, aprovechan estas plataformas para insultar y amenazar a quienes no comparten sus mismas ideas. Un fenómeno que afecta con especial intensidad a las mujeres que ocupan espacios en la esfera pública, como han denunciado en numerosas ocasiones políticas, periodistas y comunicadoras.

Una de las profesionales que ha relatado su experiencia con los haters y los trolls en redes ha sido la aragonesa Andrea Ropero. La periodista de La Sexta ha contado el acoso que sufrió en el especial sobre la machosfera emitido por Equipo de Investigación, disponible en Atresplayer.

La comunicadora de Binaced (Huesca) narra, junto a su pareja, el también periodista y presentador Iñaki López, la situación que vivieron con un acosador que terminó condenado por un delito de amenazas. Sobre los motivos de ese acoso, Ropero cree que iban más allá de su trabajo como presentadora de televisión, y tiene claro que el hecho de ser mujer influye de manera decisiva. “Esto no va de si eres mujer o eres periodista, es que les pone mucho el mix, porque lo que quieren es silenciarnos, callarnos y ningunearnos”, afirma la colaboradora de El Intermedio.

Una llamada que lo cambió todo

Ropero tardó tiempo en decidirse a denunciar. Según explican, incluso su pareja trataba en un primer momento de restarle importancia, ya que ambos están acostumbrados a recibir insultos e incluso amenazas de muerte en redes sociales. Sin embargo, hubo un episodio que le hizo dar el paso.

“Hubo un día en el que tenía un montón de mensajes acumulados, porque siempre ponían la frase ‘vas a aparecer muerta’, que dije bueno, voy a etiquetar a la Policía Nacional, a ver si así disuado a estas personas”, recuerda.

Pocas horas después, recibió una llamada. “Me llamó un alto cargo de la Policía Nacional diciéndome que tenía que denunciar. Denuncié, le detuvieron y le condenaron”, resume Ropero, quien reconoce que, de no haber actuado, no sabe hasta dónde podrían haber escalado aquellas graves amenazas.

La periodista asegura que aquella persona ya había acosado anteriormente a otros periodistas y que incluso había intentado agredir a una de ellas.

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El acosador fue condenado por un delito de amenazas, con una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con Ropero y López durante un año. Una sentencia que demuestra que cuando se sobrepasan los límites en redes sociales también puede haber consecuencias, y que amenazar e insultar no siempre sale gratis.