Atención conductores: comienza a funcionar el radar de velocidad más temido hasta la fecha con 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar XXL

Queda menos de un mes para que llegue el verano y con él las vacaciones. Y es que en julio y agosto se prevén millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país para disfrutar de un merecido descanso en la costa, el interior o en el lugar que hayamos escogido para desconectar. Por ello, Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estarán disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad. El operativo prevé la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria para aligerar la congestión incrementando la capacidad de la vía y distribuyendo el tráfico. Para seguir concienciando a la ciudadanía de la importancia de respetar la velocidad por la vía en la que se circula, así como controlar los accidentes por ir demasiado rápido, la DGT ha implantado este año radares móviles con ruedas, más conocidos como radares carro y utilizados principalmente en Francia para controlar tramos de riesgo como las zonas de obras. Así lo contaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. / EFE/Mariscal

"El objetivo de estos nuevos radares no es otro que reducir la siniestralidad en las carreteras catalanas, un objetivo que se traduce en este decenio 2020-2030 en reducir al 50% las víctimas mortales por accidente de tráfico. De hecho, en los tramos donde ya se ha instalado un cinemómetro, la siniestralidad ha bajado entre el 65% y el 80%. Con la movilidad y la autonomía que caracterizan a estos dispositivos, el SCT podrá controlar el exceso de velocidad en cualquier vía y, de este modo, cubrir más territorio para frenar la dispersión actual de la accidentalidad", explican desde Tránsit.

Así son los carros radar

"Para determinar en qué puntos se situarán los carros radar, Trànsit ha elaborado un estudio en el cual se han analizado los tramos donde se concentra más accidentalidad y que servirá para elegir las ubicaciones. Estos cinemómetros móviles se situarán al margen de la carretera y, por lo tanto, serán visibles para los conductores. Por otro lado, los aparatos serán más resistentes, puesto que se han construido con una carcasa a prueba de vandalismos. Los primeros dos radares en remolque se colocarán inicialmente en la C-31 (en el kilómetro 196, en Bellvitge, sentido Castelldefels) y en la AP-7 (en el kilómetro 141, en Santa Perpètua de Mogoda, sentido Tarragona), tramos que registran habitualmente una elevada accidentalidad".

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Los dos primeros 'carro radares' que se activaron en Catalunya -en la AP-7, en Santa Perpetua de la Mogoda, en sentido Tarragona, y en la C-31 en Bellvitge, en sentido Castelldefels- multaron en los tres primeros días a 9.980 conductores por exceso de velocidad. El responsable del Interior ha agregado que en Francia tienen "más de un centenar" para "controlar tramos de riesgo".