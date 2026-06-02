Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán más sistemas de seguridad para ayudar a los conductores

En 2019 la Unión Europea aprobó una serie de medidas de seguridad relativas a la conducción que se deben ir implantando en todos los países miembros que tiene como objetivo reducir la siniestralidad en la carretera. Esta normativa obliga a incorporar nuevas tecnologías que ayuden a reducir el impacto del factor humano en los accidentes de tráfico. Se trata de los sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ayudas electrónicas a la conducción que utilizan cámaras, radares y sensores para detectar riesgos, advertir al conductor e incluso intervenir sobre el vehículo en situaciones concretas.

Aunque muchos de estos dispositivos ya son obligatorios en coches de nueva homologación desde 2022 y en vehículos nuevos matriculados desde julio de 2024, en 2026 se completa otra fase importante: los coches deberán incorporar sistemas para prevenir distracciones y somnolencia y para proteger a los vulnerables de atropellos.

“El sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (DDR-ADR) y el sistema avanzado de frenado de emergencia para peatones y ciclistas (AEB-PCD) son los dos últimos sistemas incluidos en la normativa GRS2 (General Road Safety 2) que entran en vigor el 6 de julio de este año para nuevas matriculaciones”, explica la revista de la Dirección General de Tráfico (DGT). En este sentido, se detalla que estos sistemas ya eran obligatorios desde 2024 para poder homologar nuevos modelos de turismo, ahora la obligación se extiende para todos aquellos que tengan su primera matriculación a partir de esa fecha.

DDR-ADR asistente contra la distracción. / DGT

Así son los nuevos sistemas de seguridad obligatorios

El DDR-ADR tiene como objetivo reducir los accidentes que provocan el cansancio, la fatiga y las distracciones y es una evolución del sistema DDR. Este sistema combina cámaras y sensores que rastrean al conductor, como la posición de su cabeza, los movimientos oculares y la dirección de la mirada, para detectar si puede ser un peligro.

Por su parte el AEB-PCD es también una evolución del sistema de frenado de emergencia (AEB-VEH), en esta ocasión centrado en auxiliar al conductor a la hora de responder a una posible colisión con peatones o ciclistas en la calzada. Se trata esencialmente de evitar atropellos. Se calcula que este asistente podría reducir en un 30% el atropello y de viandantes y un 45% el de ciclistas.

AEB PCD, sistema para proteger a los peatones y ciclistas. / DGT

El Reglamento UE 2019/2144 ya obligaba a incorporar nuevos sistemas de seguridad en nuestros coches que en España se han ido implantando progresivamente y que desde 2024 están activos. Son los siguientes:

Sistema avanzado de mantenimiento en el carril (LKA)

Control de presión de los neumáticos (TPM)

Asistente de velocidad inteligente (ISA)

Interfaz para la instalación de alcoholímetro

Sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor (DDR-DAD)

Señal de frenado de emergencia (ESS)

Detector de marcha atrás (REV)

Registrador de datos de emergencias (EDR)

Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEB-VEH)

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El objetivo de la Unión Europea es claro: reducir el número de víctimas en carretera, especialmente en los siniestros relacionados con errores humanos. Estos sistemas no convierten el coche en autónomo ni sustituyen al conductor, pero sí pueden ayudar a evitar atropellos, salidas de vía, alcances y accidentes por distracción o exceso de velocidad.