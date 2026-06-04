'Cocaína rosa', cannabis, óxido nitroso... las drogas que preocupan a los médicos de Urgencias

El consumo de nuevas sustancias psicoactivas como la llamada 'cocaína rosa' y el óxido nitroso, el policonsumo y fenómenos como el 'chemsex' o la sumisión química están configurando nuevos retos para los servicios de Urgencias y Emergencias en España. Según los últimos datos disponibles, en nuestro país se atendieron en 2025 cerca de 17.000 episodios relacionados con el consumo de drogas en los servicios de Urgencias hospitalarios.

Así se ha expuesto en el segundo día del XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que se celebra en San Sebastián. Los médicos han puesto el foco en cómo están cambiando los perfiles de intoxicaciones atendidos en los servicios de Urgencias.

El alcohol

En el ámbito toxicológico, los expertos advierten que el alcohol continúa teniendo un peso importante en la atención de urgencias: está presente en más del 56% de los episodios por consumo de drogas atendidos en los servicios hospitalarios, ya sea como única sustancia o junto a otras. Además, se mantiene como la sustancia psicoactiva más consumida entre jóvenes y adolescentes en España.

"La principal intoxicación en los servicios de urgencias continúa siendo la intoxicación etílica, que no por ser una sustancia legal deja de tener efectos agudos sobre la salud, especialmente relacionados con accidentes de tráfico o el consumo intensivo en jóvenes", explica Guillermo Burillo, coordinador del grupo de trabajo de Intoxicaciones agudas de SEMES (SEMESTOX).

Otras drogas

Sin embargo, los especialistas alertan de un aumento de intoxicaciones relacionadas con mezclas de sustancias y nuevos patrones de consumo. Según expone Miguel Galicia, médico adjunto consultor del Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, los servicios de Urgencias están detectando cada vez más casos vinculados a contextos concretos como festivales de música electrónica o encuentros sexuales asociados al consumo de drogas.

"Últimamente, vemos gente que consume óxido nitroso y tiene problemas derivados del consumo de alucinógenos. Además, vemos personas que consumen TUSI o cocaína rosa, que realmente no suele contener mucha cocaína, pero sí MDMA y ketamina", señala.

Cannabidiol

También están los productos comestibles que en teoría contienen cannabidiol (CBD)."La mayoría de las veces consumen sustancias semisintéticas novedosas que no son menos tóxicas, y que, además, al ingerirse en forma de gominolas o de pasteles, causan cuadros más intensos", apunta el experto.

Asimismo, el policonsumo se ha convertido en una realidad cada vez más habitual en los servicios de Urgencias, especialmente entre consumidores frecuentes y en determinados contextos de ocio. "Normalmente, sobre todo entre los consumidores más habituales, suele haber una mezcla de consumos", apunta el médico.

Un reto

En estas sesiones también se ha abordado cómo la rápida aparición de nuevas drogas psicoactivas supone un reto añadido para los servicios de Urgencias, especialmente por las dificultades actuales para identificarlas de forma rápida y precisa en el entorno asistencial.

"La falta de detección de nuevas drogas en la mayoría de los casos no impide el manejo clínico en urgencias, aunque sí nos aportaría información sobre nuevos consumos en los pacientes que atendemos, mejorando el tratamiento dirigido de los mismos", menciona Burillo.

Origen tóxico

En el congreso, además, se ha analizado el abordaje respecto a patologías que pueden tener origen tóxico, como la parada cardiorrespiratoria, la insuficiencia cardiaca aguda y los episodios de psicosis, entre otras. "Tanto la cocaína como el cannabis deben considerarse como factores de riesgo vascular, de manera similar a la hipertensión o la diabetes", detalla el coordinador de SEMESTOX.

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Asimismo, se ha presentado un protocolo sobre la sumisión química que pretende establecer unos criterios comunes para todas las Urgencias ante la sospecha de este tipo de agresión. El documento está avalado por SEMES y por la Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC).