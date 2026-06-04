El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: cuándo puedes pedir a tu empresa cambio de turno o teletrabajar

Casi una cuarta parte de los trabajadores en España trabaja a turnos, es decir, se alterna para ocupar el mismo puesto laboral en horario de mañana, tarde o noche. Este tipo de organización permite garantizar la actividad de las empresas durante gran parte del día y, en algunos casos, de forma ininterrumpida, como ocurre habitualmente en hospitales, fábricas, empresas de logística, servicios de emergencia o centrales eléctricas.

Las plantillas con horarios rotativos son más difíciles de organizar, ya que requieren cuadrar jornadas, descansos y cambios de turno en función de las necesidades operativas de la empresa. Por eso, una duda frecuente es si el trabajador puede elegir turno o si es la empresa la que tiene la última palabra.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

En la actualidad, la ley española no reconoce con carácter general el derecho del trabajador a elegir su horario. Sin embargo, sí contempla determinadas situaciones en las que puede solicitar un cambio de turno.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 23, establece que quienes compatibilicen el trabajo con estudios tendrán preferencia para elegir turno, con el objetivo de facilitar su asistencia a clases, exámenes o cursos de formación.

No obstante, este derecho no es absoluto. La preferencia se aplica cuando en la empresa existe un régimen de turnos y siempre que el trabajador curse con regularidad estudios para obtener un título académico o profesional. Además, pueden influir las necesidades organizativas de la empresa y lo que establezca el convenio colectivo.

Imagen de una oficina. / Servicio Especial

Trabajo a distancia y formación

El Estatuto también recoge que el empleado tendrá derecho a acceder al trabajo a distancia si esta modalidad existe en la empresa y el puesto o las funciones son compatibles con esta forma de prestación laboral, siempre que curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.

En un mercado laboral cambiante, la formación se considera una herramienta clave para el crecimiento y el desarrollo profesional. Por ese motivo, determinados supuestos relacionados con la educación pueden permitir al trabajador obtener algunas ventajas en materia de horarios o adaptación de la jornada.

Formación dentro de la empresa

Sin embargo, esta formación no siempre tiene que proceder de fuera de la empresa. Si, por ejemplo, la compañía incorpora nuevas herramientas, sistemas o modificaciones técnicas, debe proporcionar la formación necesaria a la plantilla y asumir su coste.

Además, la normativa aclara que el tiempo destinado a esta formación se considerará tiempo de trabajo efectivo, por lo que no puede recaer sobre el trabajador como una carga adicional fuera de su jornada.

Una persona teletrabajando. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Permiso retribuido de 20 horas

Otro derecho que muchos empleados desconocen es el permiso retribuido para formación. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa disponen de 20 horas anuales pagadas para realizar cursos vinculados a su actividad laboral.

Este permiso no incluye aquellas formaciones que la empresa ya está obligada a impartir por ley, como sucede con la prevención de riesgos laborales o determinadas certificaciones técnicas.

La importancia del convenio colectivo

Ante cualquier duda, el trabajador debe revisar primero el convenio sectorial y, en su caso, el convenio de empresa, para comprobar si estas situaciones vinculadas a la formación están reguladas en su ámbito.

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Si el convenio no recoge nada específico, el empleado podrá intentar pactar con la empresa una solución conforme a la legislación vigente.