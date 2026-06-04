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Cuidado con los ventiladores: pueden costarte un disgusto con tus vecinos según la Ley de Propiedad Horizontal

Un aparato viejo, mal colocado o demasiado ruidoso puede provocar quejas si genera molestias durante la noche al resto de residentes

Cuidado con los ventiladores: pueden costarte un disgusto con tus vecinos según la Ley de Propiedad Horizontal

Cuidado con los ventiladores: pueden costarte un disgusto con tus vecinos según la Ley de Propiedad Horizontal / PIXABAY

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Patricia Páramo

El calor ya está aquí y empieza a notarse dentro de las casas. Las temperaturas suben, las ventanas permanecen abiertas durante más horas y muchas viviendas se convierten en espacios difíciles de soportar, especialmente por la tarde y durante la noche. En pisos pequeños, áticos, viviendas mal aisladas o habitaciones orientadas al sol, dormir puede convertirse en una tarea complicada cuando el aire no circula y el ambiente se mantiene cargado durante horas.

No todos los hogares cuentan con aire acondicionado, y quienes lo tienen tampoco siempre pueden permitirse usarlo durante toda la jornada por el coste de la luz. Por eso, el ventilador sigue siendo uno de los recursos más habituales para combatir el calor. Es barato, fácil de mover, no requiere instalación y permite refrescar una estancia sin grandes complicaciones. Sin embargo, cuando el aparato es muy ruidoso, vibra contra el suelo o se coloca junto a una pared, una ventana o un patio interior, puede convertirse en un problema de convivencia.

Ley de Propiedad Horizontal

La clave está en la Ley de Propiedad Horizontal. En concreto, el artículo 7.2 establece que al propietario y al ocupante de un piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Aunque la norma no menciona expresamente los ventiladores, sí puede aplicarse a ruidos, vibraciones u otras molestias.

Esto no significa que cualquier ventilador pueda acabar en una denuncia. Un aparato doméstico en buen estado, usado de forma razonable y con un nivel de ruido normal, difícilmente debería generar un problema legal. Otra cosa distinta es un ventilador antiguo, con aspas desajustadas, motor defectuoso o una base que vibra constantemente durante la noche. También puede haber conflicto si se coloca pegado a una pared medianera, en una terraza, en una ventana abierta o en una habitación que da directamente al dormitorio de otro vecino.

Molestia continua e intensa

La jurisprudencia suele exigir que la molestia tenga cierta continuidad, intensidad y permanencia en el tiempo. Es decir, no basta con una incomodidad puntual o con que un vecino escuche el aparato durante unos minutos. Para que el conflicto tenga recorrido, normalmente debe tratarse de un ruido persistente, acreditable y superior a lo que se considera tolerable en una comunidad. Aquí entran en juego las ordenanzas municipales y la normativa acústica, que fijan límites de ruido diferentes según el municipio, la franja horaria y el tipo de estancia.

Si un vecino considera que el ventilador de otro residente genera molestias, lo más recomendable es hablar primero de forma calmada. Muchas veces basta con cambiar el aparato de sitio, colocarlo sobre una base estable, alejarlo de la pared, cerrar una puerta, usar un modelo más silencioso o limitar su uso en las horas de descanso. Si el problema continúa, el siguiente paso puede ser acudir al presidente de la comunidad.

Un joven con varios ventiladores en su hogar

Un joven con varios ventiladores en su hogar / PEXELS

Problemas con los vecinos

En caso de que la persona responsable no atienda el requerimiento y la molestia persista, la comunidad puede dar un paso más. Para ello, debe convocarse una junta de propietarios y autorizar al presidente a iniciar una acción de cesación por la vía judicial. Si la sentencia da la razón a la comunidad, el juez puede ordenar el cese definitivo de la actividad prohibida y, si procede, fijar una indemnización por daños y perjuicios. La propia Ley de Propiedad Horizontal contempla consecuencias más severas en los casos graves, como la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un periodo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios causados a la comunidad.

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Aun así, conviene insistir en que estos supuestos son excepcionales y que un ventilador común no debería convertirse por sí solo en un conflicto judicial. El problema aparece cuando el aparato genera un ruido anormal, se usa de forma continuada en horas de descanso o se ignoran las quejas razonables de otros vecinos. Por eso, ante la duda, lo más prudente es revisar el estado del ventilador, evitar colocarlo junto a zonas sensibles y procurar no utilizarlo a máxima potencia durante toda la noche si molesta a terceros. En comunidades de vecinos, el derecho a refrescar la vivienda durante una ola de calor debe convivir con el derecho al descanso de quienes viven al lado.

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