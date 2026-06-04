Cambio climático
El Gobierno destinará 368 millones a climatizar colegios y centros sanitarios
Se aprobará una línea de ayudas de 168 millones para mejoras de eficiencia energética en centros de salud y hospitales y otros 200 millones para colegios e institutos
Los pediatras exigen medidas para combatir las altas temperaturas en los colegios: "El calor en las aulas ya es un riesgo para la salud infantil"
El Periódico
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aegesen, ha anunciado este jueves que el Gobierno aprobará una línea de ayudas, dotada de 368 millones de euros, para mejorar la eficiencia energética y la climatización en centros sanitarios y educativos de titularidad pública. La primera parte de la partida se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.
Según ha explicado la ministra en el programa Seremos, de la Cadena Ser, la línea de ayudas "servirá mejorar el confort de pacientes y profesionales y reforzar la calidad de unos servicios esenciales" en el caso de los centros de salud y los hospitales, y "para permitir que nuestros hijos y nuestras hijas estén mejor protegidos frente a la emergencia climática". Las ayudas llegan cuando se han intensificado las protestas en los centros educativos porque muchos de ellos carecen de climatización, lo que provoca que alumnos y profesores tengan que soportar temperaturas muy altas cuando se producen olas de calor como la del mes de mayo.
En concreto, las ayudas se dividirán en 186 millones, que se aprobarán el próximo martes, destinados a los centros sanitarios. Y, una segunda convocatoria, dotada con 200 millones, que irán a parar a los centros educativos. El presupuesto podrá destinarse a mejorar la climatización, los aislamientos y los sistemas de refrigeración y calefacción, lo que impulsará la eficiencia energética de los edificios públicos.
La distribución territorial de la línea de ayudas será aprobada por la Conferencia Sectorial de Energía, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
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