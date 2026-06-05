Más del 70% de las lesiones medulares en mayores de 60 años se producen tras una caída y, casi la mitad, son a nivel del suelo

Los médicos llevan tiempo advirtiéndolo: el envejecimiento ha modificado el patrón de la lesión medular. Con datos aportados por el doctor Andrés Barriga, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de lesión medular entre los menores de 60 años, mientras que las caídas son ya el mecanismo de lesión predominante en la población de mayor edad. Entre los mayores de 60 años, el 71,5% de las lesiones se producen tras una caída y, casi la mitad, tienen su origen a nivel del suelo.

El doctor Barriga ha presentado estos datos en el 40 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), que se celebra en Sevilla. Ha analizado la evolución de la lesión medular traumática en España durante una década. En términos globales, los accidentes continúan siendo la principal causa. Están presentes en el 38,5% de los casos analizados, seguidos por las caídas a nivel del suelo (20,6%) y las caídas desde altura (19,1%).

Sin embargo, el estudio evidencia una clara diferencia en función de la edad: mientras los accidentes de tráfico provocan el 46% de las lesiones medulares en los menores de 60 años, las caídas concentran más de siete de cada diez casos en los pacientes de mayor edad, reflejando "una transformación progresiva del perfil de esta patología asociada al envejecimiento de la población".

Sube la edad media

La investigación revela asimismo un progresivo envejecimiento de la población afectada. La edad media de los pacientes se sitúa ya en 46,9 años, diez más que en las series históricas analizadas hace varias décadas, reflejando el impacto del envejecimiento demográfico sobre esta patología. Los especialistas advierten de que este cambio obliga a adaptar tanto las estrategias preventivas como la organización asistencial a una realidad cada vez más compleja.

El estudio pone también de manifiesto que las lesiones medulares en mayores suelen presentar una mayor gravedad funcional. En este grupo predominan las lesiones cervicales y la tetraplejia, que afecta a más de dos tercios de los pacientes, frente a los menores de 60 años, en quienes es más frecuente la paraplejia.

Atención urgente

Ante este cambio, los especialistas reunidos en el 40 Congreso de la GEER han planteado la necesidad de implantar en España un modelo de atención urgente a la lesión medular traumática similar al que existe para la donación y el trasplante de órganos, basado en una red de hospitales de referencia, equipos multidisciplinares especializados y circuitos de derivación rápida que garanticen la atención experta desde las primeras horas tras la lesión.

Recuerdan que el tiempo "es un factor determinante" en el pronóstico de estos pacientes. Una actuación precoz, coordinada y realizada por profesionales específicamente entrenados puede reducir complicaciones, optimizar las posibilidades de recuperación neurológica y mejorar significativamente la calidad de vida futura.

Traumatismo grave

La lesión medular constituye uno de los traumatismos más graves desde el punto de vista funcional, sanitario y social. En el ámbito de la prevención, los expertos insisten en la necesidad de desarrollar programas específicos para reducir las caídas en las personas mayores, promoviendo el ejercicio físico, la mejora de la seguridad en el hogar y la revisión periódica de tratamientos farmacológicos que puedan favorecer mareos o pérdidas de equilibrio.

Noticias relacionadas

Estudios recientes muestran que, en los mayores de 65 años, la lesión medular puede reducir significativamente la esperanza de vida y que factores como la afectación cervical o la necesidad de ventilación mecánica se asocian a una peor evolución clínica.