Libros, monedas, productos asturianos y medallas: estos son los regalos que se han intercambiado los Reyes y León XIV tras la llegada del papa a España

La visita oficial del papa León XIV a España ha estado marcada este sábado por un simbólico intercambio de regalos con los Reyes, Felipe y Letizia, que ha tenido lugar antes del encuentro celebrado en el Salón Gasparini del Palacio Real.

Los Reyes han hecho entrega al Pontífice de obsequios que muestran la riqueza histórica y cultural del país. Entre ellos, destaca la edición conmemorativa de 'De My Mano. Autógrafos de Isabel la Católica', una reproducción facsímil de los documentos y escritos autógrafos de la monarca conservados en distintas instituciones, archivos y bibliotecas. La obra conmemora el 550 aniversario de la proclamación del reinado de Isabel la Católica.

Asimismo, León XIV ha recibido un ejemplar de 'Mapas de América en los libros españoles de los siglos XVI a XVIII', un estudio histórico-cartográfico que analiza la representación del continente americano en las publicaciones españolas entre los siglos XVI y XVIII. La edición entregada corresponde a una reedición de 1991, del trabajo bibliográfico elaborado por Francisco Vindel en 1955.

Entre los regalos también ha figurado una colección de tres monedas conmemorativas del 'Año Gaudí', emitidas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto catalán. Las piezas rinden homenaje a tres de sus obras más emblemáticas, la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Milá. Finalmente, el Papa también ha recibido un lote de productos asturianos.

El regalo a los Reyes

Por su parte, el papa León XIV ha correspondido a los Reyes con dos regalos de gran valor simbólico. El primero ha sido un mosaico del denominado Cristo Sol, realizado por los artesanos del Estudio del Mosaico Vaticano mediante la técnica del mosaico cortado. La pieza es una interpretación de la una representación que se encuentra en la Necrópolis Vaticana, situada debajo de la Basílica de San Pedro. Datada a finales del siglo III, está considerada una de las representaciones más antiguas de la ascensión de Cristo en el arte occidental.

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El segundo obsequio ha sido una medalla conmemorativa del viaje apostólico a España. En su anverso aparece el escudo de León XIV acompañado de su lema y la inscripción “Leo XIV Pontifex Maximus”. El reverso incorpora varios símbolos vinculados a la visita papal, como la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid; una representación de la Sagrada Familia; y un diseño ondulado que evoca el mar y las etapas insulares del viaje apostólico a Canarias. La pieza está rodeada por la inscripción latina “Hispaniam Visit-VI-VII IVN.MMXXVI”.