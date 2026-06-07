José Abellán descubre algo inesperado en el corazón de un paciente joven y lanza un aviso: "Os la jugáis"

Un aviso nocturno, un paciente de 27 años y un diagnóstico que nadie quiere recibir. El cardiólogo José Abellán ha compartido en su cuenta de Instagram (@doctorabellan) uno de los casos más impactantes de su carrera: el infarto más joven que ha tratado en su vida.

La llamada llegó casi a las dos de la madrugada. Al otro lado, un chico joven con un dolor en el pecho terrible y signos claros de infarto. "No lo pude creer", reconoce el propio Abellán en su publicación.

El doctor, que trabaja en el hospital Santa Lucía de Cartagena, y su equipo se pusieron manos a la obra de inmediato. A las tres y cuarto de la mañana, tras realizar el cateterismo urgente, Abellán tomó su móvil y grabó un vídeo que en pocas horas se ha convertido en un mensaje de salud pública que está dando la vuelta a las redes sociales.

Lo que encontraron dentro de su corazón

Gracias a una cámara microscópica, el equipo médico pudo ver en detalle lo que había ocurrido dentro del cuerpo de ese joven de 27 años. Su arteria más importante, la principal, aparentemente normal por fuera, se había roto por dentro. La rotura había generado un trombo justo en el inicio del vaso, cortando la circulación del corazón y desencadenando un infarto de grandes dimensiones.

El único factor de riesgo que presentaba el paciente era el tabaco. Y eso, según Abellán, lo explica todo: "El tabaco es lo que produce que tus arterias enfermen y puedan romperse".

Con cada calada, el fumador inhala cientos, incluso miles de tóxicos que irritan las arterias y todo el sistema cardiovascular. Un daño silencioso, progresivo e invisible. "Lo perverso de fumar es que te enferma por dentro, sin que te des cuenta", advierte el cardiólogo murciano.

El dato que lo cambia todo

El equipo logró atravesar el trombo y reparar la arteria implantando un stent, una malla metálica que actúa desde el interior del vaso sanguíneo. El resultado fue bueno. El joven tuvo suerte, mucha suerte. Pero Abellán no quiere que ese final feliz tape la crudeza de la realidad. "Cuatro de cada diez no llegan al hospital", advierte el cardiólogo. Una estadística demoledora que convierte cada cigarrillo en una apuesta con las peores cartas posibles.

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"27 años, o sea, de verdad. Si fumáis o si conocéis a alguien que fuma, por favor, os la jugáis", insiste Abellán en el vídeo, visiblemente impactado tras las horas vividas en el quirófano. El mensaje con el que cierra su publicación es tan sencillo como contundente: "Por ti, por los tuyos. No te la juegues. Cuídate".