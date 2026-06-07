Multa de 200 euros por no inmovilizar bien el vehículo en una pendiente: la Guardia Civil vigila a los conductores aragoneses
La Dirección General de Tráfico recuerda la normativa e insiste en la importancia de respetarla para garantizar la seguridad vial
Helena Ros
Hay municipios y ciudades que cuentan con diferentes pendientes en las que los conductores que no conozcan los pasos básicos para estacionar el vehículo en ella puede enfrentarse a sanciones económicas por poner en riesgo la seguridad vial.
Aparcar en una pendiente puede parecer una maniobra sencilla, pero si no seguir los pasos clave acaba convirtiéndose en una infracción. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que un vehículo mal inmovilizado en una cuesta puede desplazarse sin control y poner en peligro a los usuarios que se encuentren por la calzada. Por ello, refuerzan la vigilancia en estas zonas y buscan que los conductores apliquen las indicaciones recogidas en la normativa.
Qué dice la normativa
Según el artículo 92 del Reglamento General de Circulación "un vehículo provisto de caja de cambios, dejar colocada la primera velocidad, en pendiente ascendente, y la marcha hacia atrás, en descendente, o, en su caso, la posición de estacionamiento".
Además, "cuando se trate de un vehículo de más de 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, de un autobús o de un conjunto de vehículos y la parada o el estacionamiento se realice en un lugar con una sensible pendiente, su conductor deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación de calzos, sin que puedan emplear a tales fines elementos como piedras u otros no destinados de modo expreso a dicha función, bien por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquellas hacia el centro de la calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes descendentes".
En primer lugar, los conductores deben maniobrar para acceder al estacionamiento y, posteriormente, detener el vehículo por completo. A continuación, se acciona el freno de mano y se coloca la marcha adecuada dependiendo el tipo de pendiente. Una vez se hayan dado esos pasos, el conductor debe girar las ruedas hacia el lado correspondiente y comprobar que el vehículo ha quedado completamente inmovilizado antes de abandonarlo.
Las ruedas también juegan un papel importante
La posición de las ruedas también es importante cuando se aparca en una pendiente. En las subidas, deben colocarse en sentido contrario al bordillo. En cambio, en una bajada los neumáticos deben orientarse hacia el bordillo.
Esta colocación ayuda a evitar que el vehículo continúe desplazándose en caso de que sufra un fallo mecánico, como un defecto en el freno de mano.
Multas de hasta 200 euros
No cumplir con estas medidas puede suponer una sanción de hasta 200 euros para los conductores, ya que se considera una infracción grave que arremete contra la seguridad vial. Además, si el vehículo se desplaza o provoca daños o lesiones, el conductor podría enfrentarse a consecuencias más graves.
La DGT insiste en la importancia de estacionar correctamente los vehículos y seguir las indicaciones para garantizar la seguridad vial y evitar imprevistos en zonas con pendientes pronunciadas, que pueden poner en riesgo la vida de otros usuarios.
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