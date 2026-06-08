La DGT estudia un cambio histórico: las multas podrían depender de la renta de cada conductor

La Dirección General de Tráfico (DGT) estudia una medida que podría suponer un cambio radical para el sistema de sanciones en España. Se trata de un modelo que interpone la cuantía de la multa en función de los ingresos de cada conductor.

Este modelo ya se emplea en algunos países de la Unión Europea. España de momento no da el paso, ya que el director general de Tráfico, Pere Navarro, reconoce que aplicarlo supone una "complejidad importante".

Diferentes multas para una misma infracción

Las sanciones de tráfico tiene un importe fijo para todos los conductores. Por ejemplo, en el caso de que un conductor cometa una infracción grave al volante, se expone a una multa de 200 euros, independientemente de su renta.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, comparece para informar, entre otros asuntos, de la Estrategia de Seguridad Vial 2023 / EFE / KIKO HUESCA

La propuesta planteada por el grupo parlamentario Sumar pretende modificar este sistema para que las multas sean proporcionales a la capacidad económica de cada persona. El objetivo es que las sanciones por conductas indebidas tengan un efecto similar para todos los conductores, independientemente de su nivel de renta.

Las infracciones más frecuentes entre los conductores

La DGT interpone sanciones dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Muchos conductores no respetan la normativa establecida para garantizar la seguridad vial y, por ello, se enfrenta a multas económicas y pérdida de puntos. Entre las infracciones más habituales se encuentran:

Alcohol y drogas : multas entre 500 y 1.000 euros y pérdida de 4 a 6 puntos de la licencia. "La tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción", recuerda la ley.

: multas entre 500 y 1.000 euros y pérdida de 4 a 6 puntos de la licencia. "La tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción", recuerda la ley. Exceso de velocidad : una sanción económica que oscila entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir.

: una sanción económica que oscila entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir. No llevar el cinturón de seguridad : 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné.

: 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné. Utilizar dispositivos móviles al volante : utilizar cualquier dispositivo electrónico afecta a la distracción al volante y está castigado con 200 euros y la pérdida de 3 a 6 puntos.

: utilizar cualquier dispositivo electrónico afecta a la distracción al volante y está castigado con 200 euros y la pérdida de 3 a 6 puntos. Saltarse señales de tráfico como un STOP o semáforos : está penalizado con 200 euros y pérdida de 4 puntos.

: está penalizado con 200 euros y pérdida de 4 puntos. Conducir en dirección prohibida : multas que varían entre 200 y 500 euros y pérdida de hasta 6 puntos.

: multas que varían entre 200 y 500 euros y pérdida de hasta 6 puntos. Distancia de seguridad : sancionado con 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné.

: sancionado con 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné. Ciclistas y peatones: no respetar la prioridad de los ciclistas y sanciones supone una multa de 200 euros y la pérdida de hasta 6 puntos.

Un control de la Guardia Civil / LA PROVINCIA

Un sistema que ya funciona en algunos países europeos

Las multas vinculadas a la renta no son una novedad en Europa. Países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido ya cuentan con mecanismos similares para algunas infracciones. El objetivo de este modelo es que el castigo económico suponga un impacta importante para los conductores, adaptándolo a los niveles de ingresos de cada uno.

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De momento, España mantiene su sistema de sanciones. Simplemente, se trata de una medida propuesta por un grupo parlamentario que no tiene fecha de aplicación y probablemente nunca se lleva a cabo.