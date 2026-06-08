Los expertos laborales coinciden: este es el empleo sin estudios con sueldo de casi 3.000 euros al mes y trabajo estable
Los trabajos sin estudios triunfan en España por su alta demanda, buenos salarios y garantía de empleabilidad
Luis Miguel Mora
A todos nos gusta tener un buen trabajo, con un buen salario y que nos dé estabilidad laboral para toda la vida. Millones de españoles se levantan cada día para ir a trabajar sabiendo, o no, que su empleo es la fuente de ingresos de su familia. A pesar de que el trabajo puede ser una fuente de satisfacción personal y profesional, también representa una responsabilidad que muchas veces genera estrés y preocupación. La incertidumbre laboral, los cambios en el mercado y las exigencias de productividad son factores que influyen en cómo percibimos nuestro empleo.
Además, aún queda una parte que ni estudia ni trabaja, los denominados 'ninis'. Por eso, si no estás contento con tu empleo actual, tienes inquietudes o, directamente, estás en paro, existen varias profesiones que te garantizan un buen salario y empleabilidad sin necesidad de formación.
En España existen numerosas oportunidades laborales para quienes no han tenido la posibilidad de completar estudios superiores o ni siquiera la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Aunque el mercado valora la formación académica, hay sectores donde la experiencia, la formación práctica breve o las habilidades personales pesan más que un título. Según varios técnicos en formación profesional, hay empleos bien remunerados y con alta demanda para quienes no tienen estudios previos.
Más de 10 millones de personas sin estudios en España
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que más de 10 millones de personas en España no han completado estudios superiores. De ellos, aproximadamente 2,8 millones ni siquiera cuentan con la ESO. Muchas de estas personas tienen entre 40 y 65 años, pertenecen a generaciones donde abandonar los estudios era más habitual por razones económicas o familiares.
Además, nuestro país es el segundo de la Unión Europea en tasas de abandono escolar temprano. Según datos del Ministerio de Educación, cerca del 13% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no completan la secundaria ni cursan estudios posteriores. La falta de motivación, el entorno familiar o la necesidad de incorporarse al mercado laboral son los principales factores que explican este fenómeno.
Los empleos más accesibles y demandados
Pese a todo esto, existen empleos a los que se puede acceder si tener estudios, o necesitan de baja cualificación. En estos trabajos, la experiencia práctica, la disposición para aprender y la actitud pueden ser factores determinantes para conseguir el puesto. Un experto en formación profesional ha destacado siete trabajos idóneos para estas personas:
7. Limpiador
Un trabajo físico y poco visible, pero esencial. Los sueldos oscilan entre 1.100 y 1.300 euros mensuales. Requiere constancia, responsabilidad y tolerancia al esfuerzo.
6. Operario de fábrica o almacén
Exige turnos rotativos y un ritmo de trabajo elevado, pero ofrece ingresos entre 1.200 y 1.500 euros. Muy común en sectores como alimentación, logística o automoción.
5. Cuidador de personas mayores
Es emocionalmente exigente y mal remunerado para la responsabilidad que implica. Las nóminas están entre 1.100 y 1.400 euros. La demanda crece con el envejecimiento poblacional.
4. Conductor de reparto o mensajero
Con la expansión del comercio electrónico, estos profesionales son clave. Su trabajo es dinámico pero con mucha presión. Pueden ganar entre 1.300 y 1.600 euros.
3. Técnico en climatización
Tiene una formación corta y especializada. El trabajo es estable y con futuro. Los salarios van de 2.200 a 2.600 euros al mes y la demanda es constante.
2. Instalador de placas solares
El auge de las energías renovables ha hecho que este empleo crezca de forma explosiva. La formación es rápida y el trabajo muy solicitado. Su sueldo medio es entre 2.200 y 2.600 euros.
1. Electricista profesional
Encabeza la lista por su versatilidad y buen sueldo. Con una formación de solo dos o tres meses, puedes ganar hasta 2.800 euros y trabajar por cuenta propia o en empresa. Es uno de los oficios con mejor proyección y sin necesidad de estudios previos.
Estos empleos demuestran que, con esfuerzo y formación práctica, se puede acceder a una vida laboral estable y con ingresos dignos sin necesidad de un título universitario.
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