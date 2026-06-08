La Xunta se suma a la petición de reactivar las negociaciones sobre Meirás: "Se deben dar pasos decididos en la legitimación social de este espacio"

Han transcurrido tres meses de la histórica sentencia del Tribunal Supremo que puso fin al litigio del pazo de Meirás y devolvió esta propiedad al Estado y el Gobierno todavía no ha hecho pública su hoja de ruta para resignificar y dotar de nuevos usos a la antigua residencia estival del dictador. Pese a su condición de Bien de Interés Cultural y la consiguiente obligación de abrir al público cuatro días al mes, As Torres de Meirás permanece con los itinerarios reducidos al mínimo, más parcos incluso que los organizados por la Fundación Francisco Franco en años pasados.

Ante la falta de avances, el Concello de Sada remitió hace un mes una carta al Gobierno central para solicitarle formalmente la reactivación de las negociaciones de cara a "avanzar en la definición compartida del futuro del pazo, de sus usos y modelo de gestión" y garantizar que estos respondan a "los principios de memoria democrática, participación institucional y vinculación con el territorio". De momento, el Ejecutivo guarda silencio, aunque otras administraciones sí se han hecho eco de la petición del Ayuntamiento sadense. Es el caso de la Xunta, a la que el Concello trasladó también la solicitud de convocar "cuanto antes" la comisión de coordinación de Meirás, que comparte la demanda y apuesta por "dar pasos decididos" en la "difusión pública y en la legitimación social de este espacio tan simbólico para Galicia y España" y en la "definición de un plan de usos plural y sólido para Meirás".

En su carta de respuesta, la Consellería de Cultura traslada al alcalde de Sada, Benito Portela, su intención de "participar activamente" en este proceso de resignificación aunque recuerda que le corresponde al Ejecutivo estatal impulsar las negociaciones: "Reiteramos nuestra disposición para iniciar las negociaciones institucionales que sean necesarias respecto al inmueble. Sin embargo, entendemos que le corresponde al Estado, en calidad de titular del pazo, la iniciativa para fijar ese marco compartido para la toma de decisiones y, de ser el caso, liderar la reactivación de los instrumentos de cooperación que correspondan", concluye.

Una comisión creada en 2021 sin actividad

En respuesta a una pregunta por escrito del BNG sobre la necesidad de "avanzar en la definición compartida del futuro del pazo, de sus usos y modelo de gestión" y dar pasos para su cesión a Galicia, el Gobierno se limitó a decir que todos estos extremos serán decididos en la comisión de coordinación creada en 2021 y de la que forman parte la Administración General del Estado, la Xunta, la Diputación y los concellos de Sada y A Coruña. El Gobierno evitó poner fecha a la reactivación de esta mesa de diálogo, que ha permanecido inactiva durante los últimos años.