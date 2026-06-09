Confirmado por la DGT: los conductores estarán más vigilados a partir del 6 de julio

La Unión Europea (UE) lleva años reforzando su estrategia de seguridad vial con el objetivo de reducir al máximo la siniestralidad. Gracias a ello, las muertes en carretera han descendido un 3% en el último año en España.

Ahora, para acabar de consolidar su normativa de tráfico, la GRS2, la UE ha lanzado un nuevo paquete de normas que afectará a algunos vehículos a partir de este mismo verano.

Dispositivos de seguridad

El próximo 6 de julio entrará en vigor una regulación que definirá los requisitos mínimos de comercialización de los automóviles nuevos: todos los que se matriculen por primera vez deberán contar con una serie con tecnologías de asistencia de conducción, las denominadas ADAS. Aunque estas ya estén presentes en muchos modelos como equipamiento opcional, deberán ser obligatorias para todos los vehículos matriculados a partir de la fecha mencionada, sin ninguna excepción.

Entre los dispositivos, se encuentra el sistema avanzado de detección de distracciones del conductor (DDR-ADR), un asistente que utiliza cámaras interiores y sensores para analizar en tiempo real la atención del usuario al volante. El 'software' monitoriza la posición de la cabeza, la frecuencia del parpadeo y la dirección de la mirada para detectar signos de fatiga, somnolencia o distracción. Y, en caso de anomalía, emite alertas acústicas y visuales para recuperar la atención del conductor antes de causar algún daño.

El segundo elemento obligatorio a partir de julio será el sistema de frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas (AEB-PCD). Este dispositivo, que ya se ha visto en muchos coches, amplía las capacidades de los frenos ya existentes en el vehículo (la velocidad y la retención), pero también incorpora una nueva función: la identificación de usuarios vulnerables en la vía -como peatones o ciclistas-, especialmente en entornos urbanos e interurbanos de alta densidad.

Conducción asistida en carreteras / LEV_MOT

Distracciones al volante

Varias investigaciones han demostrado que las distracciones son un factor importante en los accidentes por carretera. Según un estudio realizado por Línea Directa -basándose en datos de la Dirección General de Tráfico (DGT)-, uno de cada tres siniestros mortales ocurre por una distracción. De las 1.119 personas que murieron en las carreteras en 2025, 178 lo hicieron por esta causa, según el informe de 'Siniestralidad mortal en vías interurbanas'. Y como expone el mismo, 103 peatones y 40 ciclistas fallecieron en el acto.

Como señala la DGT, hay muchos elementos que pueden influir: "Entre las circunstancias personales del conductor tendríamos las propias capacidades del mismo, hay personas que se distraen con mayor facilidad que otras. El estado en el que se encuentre el conductor es un factor determinante, si tenemos sueño o sentimos fatiga nos es más difícil mantener la atención. El alcohol, las drogas y los medicamentos también son factores facilitadores".

No obstante, también "hay factores externos que facilitan que el conductor pierda su atención, por ejemplo: las vías que nos son muy familiares o que nos resultan monótonas, pues estas hacen que bajemos la guardia y no prestemos atención, una señalización excesiva, las situaciones que son ajenas al tráfico como la publicidad, el móvil o las propias de la conducción como pueden ser los accidentes, en los que solemos mirar a ver qué es lo que ha sucedido".

Nuevo estándar europeo

Ese intervalo de tiempo en el que no estamos pendientes de la carretera, aunque sea unas décimas de segundo, puede cambiar por completo la vida de una o muchas personas. Con la incorporación de estos dos dispositivos en la GRS2, la Unión Europea da un paso más en su estrategia de transformar la seguridad vial.

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Los fabricantes, si no lo han hecho ya, tendrán que adaptar sus líneas de producción para integrarlos, asumiendo un coste inicial que se irá equilibrando con la producción en masa. Asimismo, el comprador de un vehículo nuevo ya no tendrá que pagar adicionalmente para contar con tecnologías avanzadas de conducción asistida. Esta ley redefinirá el estándar de seguridad en toda la comunidad europea, con la intención de reducir al cero las víctimas mortales en los próximos años.