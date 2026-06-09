CRIS Contra el Cáncer financia una investigación pionera para entender el cáncer de próstata agresivo en hombres jóvenes

La Fundación CRIS Contra el Cáncer va a financiar un proyecto para comprender por qué algunos hombres desarrollan cáncer de próstata agresivo a edades tempranas y cómo mejorar su detección y tratamiento. Liderado por la doctora Elena Castro, junto al doctor David Olmos, en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, permitirá también avanzar hacia tratamientos más personalizados, señala la entidad.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en los países desarrollados. Aunque habitualmente se diagnostica a edades avanzadas, los especialistas están detectando una tendencia cada vez más preocupante: un aumento de los casos en hombres menores de 55 años, muchos de ellos ya con enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico.

Aunque la mayoría de los pacientes se diagnostican cuando la enfermedad aún está localizada y tienen muy buen pronóstico, existen tumores especialmente agresivos que pueden extenderse rápidamente. Cada año, cerca de 6.000 hombres fallecen por esta enfermedad en España.

Las bases genéticas

El proyecto analizará muestras de ADN de 1.300 hombres diagnosticados antes de los 55 años y las comparará con las de pacientes mayores de 75 años también afectados por cáncer de próstata. Los investigadores estudiarán factores genéticos hereditarios, alteraciones moleculares y características biológicas de los tumores para comprender qué hace que algunos cánceres aparezcan antes y sean más agresivos.

Además, los resultados se contrastarán con los datos del ensayo clínico internacional STAMPEDE, uno de los mayores estudios del mundo en cáncer de próstata, que cuenta con más de 12.000 pacientes, explican desde la entidad.

Cambiar la práctica clínica

Toda la información obtenida con este proyecto podría ayudar a identificar con mayor precisión a los pacientes de riesgo y avanzar hacia una medicina más personalizada. Por la dimensión de la cohorte estudiada y la profundidad de los análisis, se trata de uno de los proyectos "más completos diseñados hasta la fecha para investigar el cáncer de próstata agresivo en hombres jóvenes", subraya CRIS Contra el Cáncer.

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Sus resultados buscan mejorar la detección, prevención y tratamiento de esta enfermedad y tener una aplicación clínica directa en el futuro. El proyecto se llevará a cabo durante los próximos cinco años. CRIS Contra el Cáncer destinará cerca de un millón de euros. La inversión permitirá "aplicar tecnologías genómicas de última generación, incorporar personal investigador especializado y validar los hallazgos en cohortes internacionales independientes".