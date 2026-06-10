La DGT extrema la vigilancia de motoristas los fines de semana de verano: las infracciones que mirará más.

La Dirección General de Tráfico (DGT) intensificará la vigilancia de las carreteras más frecuentadas por motoristas durante los fines de semana de junio a octubre, un periodo en el que se incrementan los desplazamientos en moto, incluso como forma de ocio, gracias al buen tiempo. El objetivo de esta medida es reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables en carretera, así como verificar el cumplimiento de las normas e incidir en la importancia de respetarlas para mejorar la seguridad.

La campaña la desarrollarán agentes de tráfico de la Guardia Civil, y prestará especial atención a los comportamientos de riesgo más frecuentes: exceso de velocidad, adelantamientos antirreglamentarios, consumo de alcohol y drogas o circular sin el casco y el resto de elementos de protección.

Más de la mitad de los siniestros mortales se producen el fin de semana

Los datos de siniestralidad muestran la necesidad de reforzar las medidas preventivas, especialmente durante los fines de semana. De hecho, más de la mitad de los siniestros mortales registrados en lo que va de año ocurrieron entre las 15.00 horas del viernes y la medianoche del domingo. De los 104 motoristas fallecidos en vías interurbanas hasta el 31 de mayo, 58 perdieron la vida en ese intervalo horario, lo que supone 13 más que en 2025.

Un motorista circulando por una calle. / MARTA G. BREA / FDV

En total, la siniestralidad del colectivo también sigue en aumento. Solo este pasado mes de mayo fallecieron 31 motoristas, siete más que en el mismo mes del año anterior.

La mayor parte de la siniestralidad se concentra en las carreteras convencionales, donde se han registrado este año casi ocho de cada 10 fallecidos, con un total de 77 víctimas mortales entre enero y mayo. Además, las salidas de vía continúan siendo el tipo de siniestro más frecuente, con 46 víctimas mortales. En este tiempo, han aumentado los fallecidos por colisiones, tanto traseras y múltiples como frontales.

El perfil de mayor riesgo: hombres de 45 a 64 años

El perfil de mayor riesgo mortal es el de un varón de 45 a 64 años, una franja de edad que suma 50 fallecidos en lo que va de año, lo que supone el 48% del total. En cuanto a la cilindrada, la mayor mortalidad se asocia a las motos de entre 501 y 1.000 centímetros cúbicos, con 41 usuarios fallecidos hasta finales de mayo.

España es el segundo país de la Unión Europea con el parque de motocicletas y ciclomotores más numeroso, que superó los seis millones de unidades en 2025. En este contexto, la vulnerabilidad del colectivo motociclista hace especialmente relevante el enfoque preventivo y la conducción responsable.

La mayor parte de la siniestralidad se concentra en las carreteras convencionales. / EL PERIÓDICO

Formación y cursos de conducción segura para motoristas

En su apuesta por la formación, la DGT reguló el pasado año la obtención del permiso A de motocicletas, reforzando su carácter práctico y la concienciación sobre las consecuencias de los siniestros, además de incluir contenidos sobre los sistemas de ayudas a la conducción (ARAS).

Asimismo, Tráfico ofrece cursos de conducción segura y eficiente para motoristas, de carácter voluntario, que ya han realizado más de 700 conductores. Estos cursos permiten mejorar habilidades y, en su caso, recuperar dos puntos del permiso de conducción.

El casco reduce el riesgo de fallecimiento hasta un 42%

La seguridad vial requiere también del compromiso de los conductores. Por eso, resulta fundamental insistir en la importancia de utilizar un equipamiento adecuado. El uso del casco reduce el riesgo de fallecimiento hasta un 42% y las lesiones en la cabeza un 69%, según un reciente estudio del INSIA para la DGT. Además, los sistemas airbag para motoristas contribuyen a aliviar de forma notable la gravedad de las lesiones en caso de siniestro.

En este sentido, la DGT y Anesdor han elaborado una guía técnica en vídeo sobre el airbag para motoristas, en la que se explican las principales pautas de utilización y se resuelven algunas de las dudas más habituales. Este documento se puede consultar.

Una buena equipación y el uso del caso son fundamentales para reducir las lesiones en caso de accidente. / EL PERIÓDICO

El estudio confirma igualmente que la ropa con protectores disminuye la probabilidad de lesiones entre un 23% y un 45%

El estudio confirma igualmente que la ropa con protectores disminuye la probabilidad de lesiones entre un 23% y un 45%, según la región corporal, y hasta un 90% las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas. Por su parte, los guantes reducen a la mitad las lesiones en manos y las botas hasta un tercio de las lesiones en pies y tobillos.

Evitar distracciones y adaptar la velocidad

Asimismo, resulta esencial evitar las distracciones, que son causa de numerosos siniestros. La velocidad es otro factor determinante. Respetar siempre los límites y adaptarla a las condiciones de la circulación y al estado de la carretera permite anticipar las reacciones de los demás usuarios y amplía el margen de reacción ante imprevistos.

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La conducción preventiva implica, además, mantener la distancia de seguridad, que debe ser mayor cuando aumente la velocidad o disminuya la visibilidad o la adherencia. De hecho, la prevención debe comenzar incluso antes de iniciar el trayecto. Revisar el estado de la motocicleta, con especial atención a neumáticos, frenos, alumbrado y niveles, son otras recomendaciones que contribuyen a garantizar las condiciones adecuadas para completar los desplazamientos y el regreso con seguridad.