"Nuestra patrona está aquí, este acto es diferente": Montserrat recibe al Papa con aplausos y cánticos tras 44 años de espera

“Es la primera vez que veo a este Papa. Me siento maravillosamente feliz y emocionadísima. La primera vez que vi a un Papa fue a Juan Pablo II en Venezuela, era muy pequeña, y ahora al papa León, imagínate, ya con más edad y conciencia de lo que representa. Mi emoción es enorme”. Así resume Magali, venezolana de 60 años residente en Catalunya desde hace nueve meses, el sentimiento que este miércoles ha recorrido Montserrat.

La abadía ha vivido una jornada histórica con la visita de León XIV, el primer pontífice que regresa a la montaña santa desde Juan Pablo II en 1982. Miles de personas llenan el recinto desde primera hora de la mañana para acompañar al Papa en el rezo del rosario y escuchar a la Escolanía interpretar la Salve y el Virolai ante la Moreneta.

Horas de espera

Mucho antes de que apareciera el Pontífice, la emoción ya se respiraba al otro lado de las vallas que rodeaban el monasterio. Monjas, familias, grupos de jóvenes, alumnos de colegios católicos y fieles llegados de distintos puntos de Catalunya aguardaban bajo el sol, sujetando sus banderas.

Ambiente a la llegada del Papa a Montserrat / JORDI OTIX / PIM

Paloma y Tere, de Lleida, han acudido también a los actos celebrados en Madrid. “A Canarias no vamos porque no lo hemos podido planear”, bromean mientras esperan, con muy buen humor. Para ellas, la visita tiene un significado especial. “Somos católicas y para nosotras, que venga el Santo Padre… No podemos pedir nada más”, explican.

Han llegado poco después de las ocho de la mañana. “Casi abrimos el monasterio, pero bien, así podemos coger sitio bueno”, cuentan riendo. Ambas destacan la organización del dispositivo y el simbolismo de la cita. “Nuestra patrona está aquí y es muy especial estar aquí, es un acto diferente al resto”, dicen, y añaden: “Queremos ser la sal del mundo, como dice el Papa, y aprender de la valentía que tiene él y la paz que transmite”.

Ambiente a la llegada del Papa a Montserrat / JORDI OTIX / PIM

También desde primera hora aguardan Sara, Pilar y Mariana, madre, hija y amiga, llegadas desde Terrassa. “Para nosotras es muy emocionante poder verlo, tenerlo cerca y poder conectar con un Papa nuevo”, cuentan en declaraciones a este diario. Mientras avanzan las horas y el calor empieza a hacerse notar, las tres comentan la impresión que les transmite el Pontífice. “Queremos conectar con su energía, se le ve predispuesto a conectar con la gente”.

“¡Visca el Sant Pare!”

La espera va creciendo en intensidad conforme se acerca el mediodía. La abadía está abarrotada y todas las miradas apuntan al cielo. Pasadas las once y media, el sonido de un helicóptero provoca un silencio instantáneo. Durante unos segundos nadie sabe si es ya el aparato que traslada al Papa. Después, el silencio expectante se rompe por momentos con cánticos y consignas. “Visca el Sant Pare!”, gritan unos. “Papa León te queremos un montón”, responden otros. También se escucha “¡Se nota, se siente, el Papa está presente!”, mientras los miles de presentes mantienen la vista fija en el cielo.

Pasillo de acceso para el Papa en Montserrat / JORDI OTIX / PIM

Pocos minutos antes de la llegada, los fieles comienzan a cantar el Virolai. Al terminar, la plaza estalla en una sucesión de vítores: “Visca el Sant Pare!”, “Visca la Moreneta!” y “Visca la Verge de Montserrat!”. A falta de diez minutos para las 12, las campanas comienzan a sonar y la multitud responde con aplausos. Saben que el momento está cerca. Poco después, las pantallas gigantes muestran la aproximación del Pontífice a la basílica, en una especie de carrito de golf adaptado. Entonces han comenzado los gritos que todos esperaban escuchar: “¡Que llega, que llega!” y “¡Es él, es él!”.

En su recorrido con el “buggy papal” hasta la puerta de la basílica, el ambiente se transforma en una oleada de aplausos, saludos y lágrimas. Algunos se suben a las sillas para intentar ganar unos centímetros y verlo mejor, otros tratan de acercarles a sus hijos para que los bendiga. El Papa hace algunas breves paradas entre el público, que lo reclama desde el otro lado de la valla de seguridad, antes de entrar en la basílica, en un recorrido que ha durado pocos minutos.

Ambiente de oración y solemnidad

Tras ese primer estallido de entusiasmo, la jornada cambia de tono. Los asistentes van tomando asiento para seguir el rosario a través de las pantallas gigantes. A diferencia de la multitudinaria vigilia celebrada la noche anterior en Montjuïc, donde participaron unas 40.000 personas, en Montserrat predomina el recogimiento. Hay menos gente, más silencios y una actitud claramente orientada a la oración. Los fieles siguen las respuestas litúrgicas mientras se protegen del sol con sombreros, gorras y paraguas.

Los aplausos reaparecen cuando oyen la voz de León XI, que recibe su mayor ovación cuando agradece a Catalunya la acogida a personas migrantes procedentes de distintos países. En ese momento, las banderas latinoamericanas del público se agitan con más fuerza.

Público bajo el sol esperando la llegada del Papa a Montserrat / JORDI OTIX / PIM

Más tarde llega uno de los momentos más solemnes de la jornada, cuando la Escolanía interpreta la Salve, que hace que los fieles se pongan en pie. Y después, llegan las primeras notas del Virolai, el himno dedicado a la Moreneta. “Rosa d'Abril, morena de la serra”, cantan emocionados. La despedida llega poco después de la una y cuarto horas, cuando León XIV se asoma al balcón central de la basílica. La respuesta de los peregrinos es inmediata. “¡Viva el Papa!”, “Visca el Papa” y “Visca la Mare de Déu” retumban en la plaza.

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Entre ellas está la de Magali, que poco antes ha descubierto una coincidencia que hace aún más especial su presencia allí. El último (y único) Papa que había visto hasta ahora fue Juan Pablo II, en su tierra natal, Venezuela. Y Juan Pablo II fue también el último pontífice que visitó Montserrat, hace 44 años. “Ahora, ver a León XIV en Montserrat, viviendo aquí, es aún más especial”, dice sonriendo, consciente de que acaba de vivir un momento que ya forma parte de la historia de la abadía.