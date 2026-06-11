No lo tires: qué es y cómo reutilizar el agua del aire acondicionado
El agua resultante de la condensación del aire acondicionado, similar al agua destilada, puede aprovecharse de manera muy cotidiana
EP
Ha regresado la temporada de calor y con ello los aires acondicionados se vuelven a encender. Algunos se preparan para posibles restricciones en el consumo de agua, mientras que otros buscan nuevas formas de hacer sus hogares más sostenibles.
Una imagen común en muchos hogares en la de una tubería de desagüe del aire acondicionado que finaliza en un cubo de plástico de residuos. Aunque en un primer momento esa agua se desescha, se puede reutilizar en varios lugares del hogar.
¿Qué es la agua del aire acondicionado?
Los aires acondicionados tienen una tubería de desagüe para eliminar el agua acumulada por el electrodoméstico durante su funcionamiento, Muchas versiones de este aparato ofrecen una opción para deshumidificar el ambiente, lo que genera condensación que se recoge en una bandeja y que cae de forma natural por un tubo hacia el exterior.
Al tener muy pocos minerales, no deja manchas de cal ni de la mayoría de residuos que se suele encontrar en el agua de grifo
Este agua es muy similar al agua destilada, ya que no tiene sales minerales ni cloro. Sin embargo, suele tener una acidez alta, además de bacterias, polvo u otros residuos del sistema. Esta agua no es potable ni debe entrar en contacto con la alimentación, pero puede ser útil en la limpieza y la jardinería.
Cómo usarlo en la limpieza o en la jardinería
Una de las principales formas de reutilizar el agua del aire acondicionado, algo especialmente importante durante temporadas de sequía o restricciones, es en la limpieza del hogar. Al tener muy pocos minerales, no deja manchas de cal ni de la mayoría de residuos que se suele encontrar en el agua de grifo, de acuerdo con el equipo de la empresa de termos y calentadores Ariston.
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