La visita del papa León XIV al muelle de Arguineguín desde el puesto de mando de la Guardia Civil: "Tenemos imágenes en tiempo real para tomar decisiones al momento"

La prueba de sonido retumba en los altavoces del muelle de Arguineguín. "Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal?". Frente al escenario, 2.000 asistentes al acto ocupan sus asientos colocados en el interior del recinto. Y a solo unos metros, en una de las infraestructuras techadas que se reparten por el puerto, una treintena de agentes de la Guardia Civil (junto a Policía Nacional, Policía Local y Policía Canaria, además de miembros de Protección Civil) coordinan el operativo de seguridad desde el puesto de mando avanzado (PMA).

Cinco pantallas les muestran en tiempo real las carreteras de Gran Canaria, el estado del tráfico y las imágenes aéreas del muelle. Nada puede fallar. Nada va a fallar. Llevan seis meses preparando la jornada. El papa está a punto de llegar a este rebautizado muelle de la esperanza, tras aterrizar en Gando y ser recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Fernando Clavijo, presidente de Canarias, además de la comitiva de ministros.

"En el puesto de mando avanzado (PMA) estamos integrados todos los agentes que tenemos algún papel en la organización, seguridad o dispositivo de emergencias en esta visita del santo padre al puerto de Arguineguín", explica José María Cuesta Pozo, comandante de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas y responsable de la coordinación del PMA. Las pantallas se encendieron a primera hora, casi cuando todavía no había amanecido y continuarán activas más allá del desalojo del recinto.

Unidades especiales

Los responsables del operativo en la localidad de Mogán pueden ver en tiempo real imágenes para coordinar y tomar decisiones de manera "eficiente" entre todos los que participan en el desarrollo del evento y reaccionar ipso facto para dar cobertura a cualquier eventualidad. "En las cámaras vemos el puerto, también tenemos imagen de nuestros medios aéreos, cámaras de la autopista para ver las caravanas que se puedan producir y el traslado del papa", dice. La jornada se desarrolla sin ningún tipo de incidencia.

La Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil controla, desde las azoteas del pueblo, el muelle y también la lámina de mar que solo en unos minutos verá el santo padre. Guagua tras guagua, migrantes, voluntarios de Cáritas, de Cruz Roja, representantes de las entidades de acogida llegan al muelle. Y en el recuerdo la imagen de 2020: migrantes hacinados, una crisis humanitaria, 2.600 hombres y mujeres encapsulados sin moverse en un par de metros cuadrados, en medio de la pandemia del Covid-19.

"Desplazamos efectivos para hacer un equipo de tiradores de precisión que vigile los exteriores y que tenga visión sobre las zonas en las que va a estar el papa durante el acto", cuenta el jefe de la UEI, desplazado desde Península para reforzar el operativo. Además, tienen un equipo de reacción que podrá solucionar "cualquier amenaza grave que sucediese durante el acto.

Acto del papa León XIV en Arguineguín, en Gran Canaria / Angel Medina G. / EFE

Evacuación por mar

En el mar, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), con el cabo jefe José Granados al frente. "Nuestra misión comenzó el lunes con la revisión subacuática de todo el puerto de Arguineguín y continua hoy, jueves", afirma. Esta mañana realizaron la última revisión en los puntos críticos: "Y ahora, en caso de que surja algún imprevisto, estamos pendientes por si hubiese que realizar algún rescate".

A su lado, el comandante Francisco José García Muñoz, jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Las Palmas, responsable de la seguridad, vigilancia y, en caso de necesidad, la evacuación del papa León XIV por toda la lámina marítima del puerto de Arguineguín. "Tenemos cinco embarcaciones que cubren la lámina interior del puerto, así como la zona exterior, por si hubiese algún tipo de embarcación que intentase entrar", asevera respecto a sus funciones de la jornada. Todos velan por la seguridad por tierra, mar y aire.

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En el PMA y las inmediaciones hay incluso unidades especializadas por si hubiese artefactos explosivos. "Nuestra función es reconocer todas aquellas zonas que va a transitar su santidad y prevenir que se coloque cualquier tipo de artefacto. Buscamos cualquier amenaza: mochilas, revisión de papeleras..., en todos los itinerarios de personas, público y autoridad. El papa llega