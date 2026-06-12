Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 07, 14, 22 y 23, y las estrellas 07 y 01.
El código del Millón ha sido el CTH66915.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre
- Ander Herrera deja Boca Juniors, no cumplirá su contrato y la puerta a su regreso al Real Zaragoza podría abrirse
- Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato
- Jesús Medina apunta a la salida en el Real Zaragoza en el cargo para el que se autoanunció
- Los vecinos de Torrero volverán a cenar en la calle después de la multa de 600 euros que recibieron la penúltima vez
- Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14
- Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa
- Eléctricas y silenciosas: así son las nuevas motos con las que la Guardia Civil patrulla en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido