Las voces de la migración: El Buen Samaritano y la realidad que conocerá León XIV en Tenerife

Los martes y jueves por la tarde en la Parroquia de San Alfonso María de Ligorio, ubicada en el barrio santacrucero de Los Gladiolos, son diferentes. Se acerca la hora de ensayar y antes de que el reloj marque las 17:00 horas ya se concentra un grupo considerable de personas junto a su característica puerta verde. Son los chicos de la Fundación Canaria El Buen Samaritano y algunos de ellos, como ya es costumbre, esperan pacientemente a que llegue su profesora de teatro para comenzar la clase. Entre ellos destaca un joven alto con camiseta azul de manga larga y unos pantalones grisáceos. Es Mbcake Ndiaye y parece que hoy es él quien lleva la voz cantante. Al menos así ocurre en la obra que interpreta junto a sus compañeros, Bismillah. Historias migrantes, donde se le conoce como el profesor blanco.

Ndiaye llegó a El Hierro hace apenas un año y medio desde Senegal. Fue su madre quien le animó a emprender la travesía y, junto a su hermana y su primo, se subió a una patera en busca de una vida mejor. El viaje duró nueve días, tres de ellos sin gasolina, sin comida y con apenas agua. "Estar con mi familia me daba confianza, pero mi hermana fue la que más miedo pasó en ese infierno", recuerda. Tuvieron que remar y, por suerte, un helicóptero dio con ellos y los trasladó a la isla del Meridiano. A su hermana se la llevaron a la Península y él fue trasladado a un centro de menores.

Fue entonces cuando comenzó a escuchar el nombre del padre Pepe, el cura de los tenis. "En el centro todo el mundo lo conoce", revela. La fundación pasó a hacerse cargo de Ndiaye, como de los otros 175 chicos a los que da cobijo. "Me recogieron y me ayudaron mucho, gracias a ellos pude mejorar mi español", cuenta. Ahora, a la espera de recibir sus papeles, este joven vive en un piso de la entidad junto a su primo. Su historia, como la de tantos otros, se cuenta hoy a través del teatro.

El teatro como voz de la migración

En este sentido, el relato de Ndiaye está lejos de ser el único. Los 16 jóvenes que integran el elenco actual de la obra de la fundación ponen voz a la migración y logran, a través de su interpretación, expresar con palabras, gestos e incluso pequeñas dosis de ironía el drama humano que han vivido. Un panorama que, precisamente ahora, el papa León XIV pone en primer plano con el acto que celebrará hoy en la plaza del Cristo de La Laguna. Un encuentro que tendrá lugar con grupos eclesiales y organizaciones que trabajan con migrantes. De hecho, Ndiaye será el portavoz de su fundación y, junto a tres chicos de otras entidades que realizan una labor similar, podrá contar al pontífice su propia experiencia con la "familia" que le ha dado "mucho más que un techo y comida".

"Vamos chicos, a subir las escaleras", grita Mabel Quintero, la profesora de teatro de la Fundación desde hace dos años. Y como si el timbre del recreo acabase de sonar, los jóvenes se levantan y, en fila india, comienzan a entrar en el aula. "La idea es que el teatro les sirva para desconectar de una rutina que no es nada fácil, porque se encuentran en un laberinto burocrático, no pueden ver a su familia, pasan los años y el proceso va bastante lento", comenta Quintero. Ahora, si también les vale para crear una comunidad, mejorar su español y romper barreras ella se queda "contentísima".

Dinámica de las clases los martes y jueves

Lo primero que hacen es pasar lista. La asistencia hoy es escasa, apenas una decena de chicos. Pero en este grupo importa más la calidad que la cantidad. Antes de entrar en el meollo, Quintero aprovecha para ver cómo se encuentran sus alumnos. Después comienza una sencilla dinámica de activación con varios ejercicios destinados a romper el hielo y calentar antes del ensayo. Poco a poco, los jóvenes se van soltando. Las bromas empiezan a aparecer, las risas se hacen más frecuentes y la timidez inicial queda atrás.

Tras unos minutos, comienzan a ensayar una de las escenas de la obra. El profesor blanco, Ndiaye, le da clases a sus alumnos y hace uso de todos los estereotipos racistas que escuchan a diario como, por ejemplo, que África es un país o que si vienen a España para vivir de las ayudas. Los chicos, en forma de sátira, le responden y acaban haciéndole entrar en razón.

Noticias relacionadas

Para Quintero, Bismillah. Historias migrantes es una obra en constante movimiento. Y es eso lo que la hace tan bonita. "El grupo cambia constantemente porque el objetivo de estos chicos es conseguir sus papeles e independizarse; las historias nunca son las mismas", señala. Y hoy, cuando Ndiaye tome la palabra ante el papa, no solo llevará consigo su propia historia, sino también una parte de las de sus compañeros, que cada martes y jueves encuentran en el teatro una forma de hacerse escuchar.