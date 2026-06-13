La DGT y el BOE lo confirman: cómo saber si tienes multas pendientes antes de que te llegue la carta.

Recibir una multa de tráfico nunca es una buena noticia, pero todavía puede ser peor enterarse tarde, perder el descuento por pronto pago o descubrir que la sanción ya ha avanzado en el procedimiento. Por eso, muchos conductores se hacen la misma pregunta: ¿se puede saber si tengo multas pendientes de la DGT antes de que llegue la carta a casa?

La respuesta es sí, aunque conviene saber dónde mirar. La Dirección General de Tráfico (DGT) permite consultar sanciones pendientes a través de varios canales oficiales, especialmente mediante la Sede Electrónica, la aplicación miDGT y el Tablón Edictal Único del BOE (TEU), donde se publican las notificaciones que no han podido entregarse en el domicilio del interesado.

La forma más rápida: consultar la app miDGT

Una de las vías más sencillas para comprobar si hay alguna sanción pendiente es acceder a la aplicación miDGT, la app oficial de Tráfico. Desde ella se pueden consultar datos del permiso de conducir, los vehículos asociados, los puntos del carné y también las multas pendientes, además de realizar determinados trámites relacionados con las sanciones.

Para hacerlo, basta con entrar en la aplicación, identificarse y acceder al apartado correspondiente de “Mis multas”. Si aparece una sanción pendiente, el usuario podrá consultar la información disponible y, en su caso, realizar el pago desde el propio móvil. Es una opción especialmente útil para quienes quieren comprobar su situación sin esperar a recibir la notificación en papel.

La Sede Electrónica de la DGT también permite revisar sanciones

Otra opción es entrar en la Sede Electrónica de la DGT, donde se agrupan los trámites relacionados con multas y sanciones. Desde este portal se puede acceder al pago de multas, presentar alegaciones, identificar al conductor si no era el titular quien conducía o consultar sanciones pendientes.

La sede electrónica de la DGT permite consultar multas pendientes y pagarlas. / EL PERIÓDICO

Si el usuario accede con identificación electrónica, como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, puede obtener información más personalizada sobre sus sanciones pendientes de pago y el historial de multas. Esta consulta es recomendable para evitar sorpresas, sobre todo si se ha cambiado recientemente de domicilio o si se usa un vehículo compartido o de empresa.

Qué pasa si la carta no llega a casa

La notificación habitual de una multa de la DGT se realiza por correo postal, salvo que el conductor esté dado de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV). Sin embargo, si Tráfico no consigue localizar al interesado en su domicilio, la sanción puede acabar publicada en el Tablón Edictal Único del BOE, conocido como TEU.

Este punto es importante porque una multa publicada en el TEU puede considerarse notificada aunque el conductor no haya visto físicamente ninguna carta. Por eso, consultar este tablón de forma periódica puede evitar que una sanción pase desapercibida y avance en el procedimiento sin que el interesado se haya enterado a tiempo.

Cómo consultar multas en el TEU

El TEU permite buscar notificaciones de sanciones de tráfico introduciendo datos como el DNI, NIE, CIF o la matrícula del vehículo. También se puede acotar la búsqueda por fechas o por materia, seleccionando el ámbito de tráfico, circulación y seguridad vial para filtrar mejor los resultados.

Los agentes dejan la multa en el parabrisas. / SERVICIO ESPECIAL

Esta consulta puede hacerse incluso sin certificado digital, aunque el acceso con identificación electrónica permite una búsqueda más ajustada a los datos del usuario. Es una herramienta especialmente útil para quienes sospechan que pueden tener una multa pendiente, pero no han recibido ninguna comunicación en su domicilio.

Qué hacer si aparece una multa pendiente

Si al consultar estos canales aparece una sanción, el primer paso es comprobar quién la ha impuesto. No todas las multas son de la DGT: algunas pueden proceder de un ayuntamiento, una comunidad autónoma u otro organismo con competencias en materia de tráfico. Para pagar, recurrir o presentar alegaciones, hay que dirigirse siempre al organismo sancionador.

También es importante revisar los datos de la denuncia: matrícula, fecha, lugar de la infracción, importe y posible pérdida de puntos. Si el titular del vehículo no era quien conducía en ese momento, puede ser necesario identificar al conductor responsable, especialmente cuando la infracción conlleva retirada de puntos.

El plazo que no conviene dejar pasar

Cuando la multa es de la DGT, el conductor dispone normalmente de 20 días naturales desde la notificación para pagar con una reducción del 50%, siempre que la infracción permita esa bonificación. Pasado ese plazo, se pierde el descuento y el importe a abonar puede ser el total de la sanción.

La mejor forma de no perder una notificación es mantener actualizados los datos de contacto y el domicilio en los registros de la DGT. / EL PERIÓDICO

Por eso, consultar si hay multas pendientes antes de que llegue la carta puede ser una buena forma de evitar sustos. Una revisión rápida en los canales oficiales puede marcar la diferencia entre pagar con descuento, presentar alegaciones a tiempo o encontrarse con una sanción que ya ha avanzado en el procedimiento.

La recomendación para evitar sorpresas

La mejor forma de no perder una notificación es mantener actualizados los datos de contacto y el domicilio en los registros de la DGT, revisar periódicamente la app miDGT y comprobar el buzón de la DEV si se está dado de alta. También puede ser útil consultar el TEU en caso de duda, especialmente si se ha cambiado de dirección o se sospecha que una carta no ha llegado.

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En definitiva, no hace falta esperar a que el cartero llame a la puerta para saber si hay una multa pendiente. La DGT ofrece varias vías para comprobarlo antes, y utilizarlas a tiempo puede evitar recargos, pérdida de descuentos y problemas administrativos innecesarios.