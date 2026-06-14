Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero colocar mal el soporte del móvil en el parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia.

Llevar el móvil en el coche se ha convertido en algo habitual para muchos conductores, sobre todo para usar aplicaciones de navegación, consultar una ruta o seguir las indicaciones del GPS. Sin embargo, una duda se repite cada vez más: ¿te pueden multar por llevar el teléfono colocado en un soporte?

La diferencia clave está en el uso que se hace del dispositivo. No es lo mismo llevar el móvil sujeto en un soporte que manipularlo mientras se conduce. El soporte, por sí solo, no implica necesariamente una sanción, siempre que esté bien colocado y no dificulte la visión del conductor ni interfiera en la conducción.

El problema aparece cuando el conductor toca la pantalla, escribe una dirección, responde un mensaje, acepta una llamada o cambia una aplicación mientras el vehículo está en marcha. En ese caso, el móvil deja de ser un simple navegador colocado en el salpicadero y pasa a convertirse en una distracción al volante.

Muchos conductores desconocen si les pueden multar por llevar un soporte en el coche. / Shutterstock

La norma que muchos conductores pasan por alto

La normativa de tráfico prohíbe utilizar durante la conducción dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, salvo que la comunicación se realice sin emplear las manos y sin usar cascos, auriculares u otros instrumentos similares. Por eso, la clave no está solo en dónde va colocado el teléfono, sino en si el conductor lo manipula o no.

Además, el conductor está obligado a mantener en todo momento la atención permanente a la conducción, su libertad de movimientos y el campo necesario de visión. Esto significa que incluso un móvil colocado en un soporte puede convertirse en un problema si obliga a apartar la vista de la carretera o si está situado en un lugar que reduce la visibilidad.

La multa por llevar el móvil en la mano

La sanción más conocida es la que afecta a quienes conducen sujetando el móvil con la mano. Esta conducta puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir, pese a contar con otros elementos obligatorios en el vehículo, como la baliza V-16. No hace falta estar escribiendo un mensaje o hablando por teléfono: el simple hecho de llevarlo en la mano mientras se conduce ya puede ser motivo de denuncia.

También puede sancionarse el uso manual de navegadores, teléfonos u otros sistemas de comunicación en condiciones distintas a la anterior. En estos casos, la pérdida de puntos puede variar, pero la recomendación es clara: todo lo que implique tocar el dispositivo debe hacerse antes de iniciar la marcha o una vez estacionado correctamente.

Dónde colocar el móvil para evitar problemas

El soporte debe instalarse en un lugar que no obstaculice la visión de la carretera, los espejos, el cuadro de mandos ni otros elementos esenciales para conducir. Colocarlo en mitad del parabrisas, demasiado alto o en una zona que obligue a apartar mucho la vista puede ser una mala idea, aunque el teléfono vaya perfectamente sujeto.

Lo más recomendable es situarlo en una zona baja y próxima al campo visual natural del conductor, de forma que las indicaciones del GPS puedan consultarse de un vistazo rápido y sin perder la atención sobre la vía. Aun así, lo más seguro es activar las instrucciones por voz para no depender de la pantalla.

Entonces, ¿me pueden multar si lo llevo en un soporte?

La respuesta corta es: por llevarlo en un soporte, no necesariamente; por manipularlo o colocarlo mal, sí. La diferencia que muchos desconocen es precisamente esa. El soporte no convierte automáticamente el uso del móvil en legal si el conductor acaba tocando la pantalla o distrayéndose.

En la práctica, la sanción dependerá de la conducta observada: si el conductor lleva el teléfono en la mano, si lo manipula, si usa manualmente el navegador o si el dispositivo afecta a su visibilidad o a su atención. Por eso, la forma más segura de evitar una multa es sencilla: móvil fijado, ruta preparada y manos al volante.

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En definitiva, llevar el móvil en un soporte es legal, pero no da carta blanca para usarlo mientras conduces. La diferencia entre una ayuda útil y una multa está en un gesto aparentemente sencillo: mirarlo o tocarlo cuando deberías estar pendiente de la carretera.