La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: el goteo del aire acondicionado sobre el vecino de abajo puede acabar en denuncia.

El goteo del aire acondicionado es uno de esos problemas típicos del verano en las comunidades de vecinos. Lo que empieza con unas gotas, y sigue con una mancha en el toldo o con el ruido constante del agua cayendo por la noche, puede terminar con una queja al presidente, una reclamación al administrador o una denuncia si el vecino afectado acredita daños o molestias continuadas.

La clave está en que instalar o usar un aire acondicionado no da derecho a perjudicar a otros propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario modificar instalaciones dentro de su vivienda, pero siempre que no altere la seguridad del edificio, su estructura, su configuración exterior ni perjudique los derechos de otros vecinos. Además, debe comunicar determinadas obras o instalaciones a quien represente a la comunidad.

El agua del aire acondicionado no puede caer donde quiera

El agua que expulsa un aparato de aire acondicionado procede de la condensación. Por lo general, esta debe recogerse o canalizarse correctamente para evitar que caiga a la vía pública, a elementos comunes o a propiedades ajenas. Si el desagüe está mal colocado y el agua cae sobre el piso inferior, el problema no es solo técnico, sino que puede convertirse en un conflicto vecinal.

La Ley de Propiedad Horizontal también obliga a cada propietario a respetar las instalaciones generales y los elementos comunes, haciendo un uso adecuado de ellos y evitando daños o desperfectos. Además, exige mantener en buen estado la vivienda y las instalaciones privativas para no perjudicar a la comunidad ni a otros propietarios, respondiendo por los daños causados por descuido.

Por eso, si el goteo mancha una fachada, deteriora un toldo, moja una terraza, cae sobre ropa tendida o provoca humedad en otra vivienda, el vecino afectado puede pedir que se repare la instalación y, si hay daños, reclamar su reparación o indemnización.

En verano, el uso continuo de aparatos de aire acondicionado puede ocasionar problemas vecinales. / Pixabay

No es lo mismo una gota puntual que una molestia continua

No todos los casos tienen la misma gravedad. Una pérdida puntual por una avería que se corrige de inmediato no suele tener recorrido legal. Otra cosa distinta es que el aparato gotee todos los días durante semanas, que el propietario ignore los avisos o que el agua caiga de forma constante sobre la vivienda de otro vecino.

Ahí entra en juego el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que impide desarrollar en la vivienda o en el resto del inmueble actividades prohibidas por los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las normas generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Qué puede hacer el vecino afectado

Lo primero es dejar constancia del problema. Hacer fotos del goteo o vídeos donde se vea la caída del agua, y dejar constancia de mensajes al vecino, daños en toldos o mobiliario y comunicaciones al presidente o administrador, que pueden servir para acreditar que no se trata de una simple queja.

Después, conviene comunicarlo formalmente a la comunidad. La propia Ley de Propiedad Horizontal permite que el presidente requiera al vecino que cese la actividad molesta o dañosa. Si el infractor persiste, la comunidad puede autorizar iniciar una acción judicial de cesación.

El Periódico de Aragón

Este punto es importante, ya que no siempre hace falta llegar al juzgado. Muchas veces basta con que el administrador exija al propietario que canalice correctamente el desagüe, repare el aparato o retire una instalación colocada de forma indebida en fachada, patio o elemento común.

Cuándo puede acabar en denuncia

Puede acabar en denuncia o reclamación cuando hay daños demostrables, riesgo para terceros o incumplimiento reiterado pese a los avisos. Por ejemplo, si el agua cae a la calle, moja una zona de paso, deteriora elementos comunes, causa manchas en la fachada o afecta de forma persistente al vecino de abajo.

También puede haber problemas si el aparato está instalado en la fachada, en un patio interior o en una zona común sin autorización. En esos casos, además del goteo, la comunidad puede discutir la propia ubicación del equipo, especialmente si altera la estética del edificio o perjudica a otros propietarios.

La comunidad puede aprobar normas internas para regular la convivencia y el uso de elementos comunes, siempre dentro de la ley y de los estatutos de la comunidad. Esto permite fijar criterios sobre instalaciones, desagües, aparatos visibles en fachada o molestias derivadas de su uso.

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Aunque el goteo del aire acondicionado parezca un problema menor, si se repite cada día puede provocar discusiones constantes entre vecinos. Por eso, antes de encender el aparato durante horas, conviene revisar que el agua no cae sobre nadie.