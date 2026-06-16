La señal que indica un radar: cuándo debe estar avisado y dónde consultar todos los puntos

Ver una señal que advierte de un radar en carretera suele provocar la misma reacción: levantar el pie del acelerador y mirar de inmediato el velocímetro. Sin embargo, no todos los conductores tienen claro qué significa exactamente ese aviso, si todos los radares tienen que estar señalizados o dónde se puede consultar la ubicación oficial de los puntos de control de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La señal que indica la presencia de un sistema de control suele advertir al conductor de que se aproxima a un punto o tramo vigilado. En el caso de los radares de velocidad, el aviso puede referirse a un radar fijo, a un radar de tramo o a otros dispositivos automáticos de control instalados en la vía.

La clave está en entender que esta señal no es una invitación a frenar solo en ese punto, sino un aviso para respetar el límite de velocidad durante todo el recorrido. En los radares de tramo, por ejemplo, no se mide la velocidad en un único instante, sino la media entre dos puntos de la carretera.

¿Todos los radares deben estar avisados?

La respuesta tiene matices. La DGT señaliza de forma habitual los radares fijos y los radares de tramo que dependen de su red de control. De hecho, Tráfico publica sus ubicaciones en su página web y también facilita estos datos a los operadores para que puedan incluirlos en navegadores y aplicaciones de movilidad.

Otra cosa son los controles móviles, que pueden realizarse en tramos concretos de vigilancia y cuya ubicación exacta puede variar. Por eso, no conviene confiarse pensando que solo puede haber control donde aparezca una señal visible: la obligación del conductor es respetar siempre los límites establecidos, haya o no un aviso inmediato antes del radar.

Varios coches circulan por una autovía / DGT

Uno de los errores más habituales es pensar que, si un radar está anunciado, solo se sanciona a quienes no han visto la señal. No es así. La señal sirve para informar y reforzar la prevención, pero la infracción se produce si el vehículo supera la velocidad máxima permitida.

Tampoco sirve como excusa alegar que no se vio el cartel. El conductor debe circular atento a la señalización y adaptar la velocidad a los límites de la vía, al tráfico, a la meteorología y al estado de la carretera. La presencia de un radar simplemente recuerda que ese cumplimiento puede estar siendo controlado.

Dónde consultar todos los radares de la DGT

La forma más fiable de comprobar la ubicación de los radares es acudir a los canales oficiales. La DGT cuenta en su página web con un apartado de “Equipos y tramos de vigilancia”, donde publica información sobre los puntos y tramos de control de velocidad.

En ese listado se pueden consultar datos como la provincia, la carretera, el tipo de radar, el punto kilométrico, el sentido de circulación y la fecha de actualización. Es una herramienta útil para preparar un viaje, conocer los tramos más vigilados y evitar depender de información desactualizada o de avisos poco precisos.

La forma más fiable de comprobar la ubicación de los radares es acudir a los canales oficiales. La DGT cuenta en su página web

Además de la web oficial, muchos conductores consultan los radares a través de navegadores y aplicaciones móviles. La propia DGT facilita la ubicación de determinados puntos de control para que estos operadores puedan incorporarlos a sus sistemas.

Aun así, conviene recordar que estas aplicaciones deben usarse como una ayuda, no como una garantía absoluta. Un navegador puede no estar actualizado, puede no recoger todos los controles o puede mostrar información con retraso. La referencia principal debe ser siempre la señalización de la vía y los datos oficiales.

Por qué la DGT publica los puntos de control

La publicación de los radares fijos y de tramo responde a una idea básica: los controles de velocidad tienen una función de prevención y seguridad vial. Si el conductor sabe que una zona está vigilada, es más probable que respete los límites, reduzca la velocidad y circule con más margen de reacción.

Además, muchos radares se instalan en tramos con especial riesgo, carreteras convencionales, vías con alta intensidad de tráfico o zonas donde la velocidad puede estar relacionada con la siniestralidad. Por eso, la señal que avisa de un radar debe interpretarse como una advertencia de seguridad, no solo como una amenaza de multa.

Un radar en una imagen de archivo / ANGEL DE CASTRO

Al encontrarse con una señal de radar, lo primero es comprobar el límite de velocidad de la vía y adaptar la conducción de forma progresiva, sin frenazos bruscos. En un radar de tramo, lo importante es mantener una velocidad constante y legal durante todo el recorrido vigilado.

También es recomendable aumentar la distancia de seguridad, evitar distracciones y no fiarse de la memoria o del navegador. Los límites pueden cambiar por obras, condiciones meteorológicas, tramos urbanos, accesos o señalización variable. En caso de duda, siempre manda la señalización presente en la carretera.

La mejor forma de evitar una multa

La forma más sencilla de evitar una sanción no es conocer de memoria dónde está cada radar, sino respetar los límites en todo momento. Consultar los puntos de control antes de viajar puede ser útil, pero no sustituye a una conducción responsable.

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En definitiva, la señal que avisa de un radar indica que hay un sistema de vigilancia de la velocidad o de otro comportamiento concreto, pero la obligación del conductor empieza mucho antes de verla. La DGT publica los puntos de control para reforzar la prevención, y cualquier conductor puede consultarlos antes de salir a la carretera.